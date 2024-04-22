«Даллас» — «Вегас»: прогноз на первый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на первый матч серии Кубка Стэнли «Даллас» — «Вегас», который состоится 23 апреля.

Ставка: победа «Вегаса» с учётом овертайма за 2.22.

«Даллас» выдал шикарный сезон с высочайшей результативностью и глубиной состава. Первое место в конференции, до Президентского кубка не хватило одного очка! А вместо награды — действующий обладатель Кубка Стэнли в первом же раунде… Да, «Вегас» не отличался стабильностью и не так много забивал, но всё равно спокойно попал в зону уайлд-кард. Никакой борьбы до последних дней, повышенной нагрузки на лидеров и суеты.

Как ни крути, в такой ситуации логичнее играть по линии букмекеров. Соперники достойны друг друга. «Даллас» хорош, но нестабильные действия вратаря Эттингера и статистика очных встреч говорят в пользу гостей. «Вегас» забрал каждую из трёх игр в минувшем регулярном чемпионате.

Две из них, правда, за пределами основного времени. Плюс 4-2 в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли и традиционно сложные отношения главного тренера хозяев Питера Дебура с кубковым хоккеем.

На таком фоне коэффициент 2.22 на победу «Вегаса» с учётом овертайма выглядит подарком. На наш взгляд, шансы максимально близки к равным, и «рыцари» ничуть не хуже оппонента. Любителям рисковать стоит подумать о лобовой победе «Голден Найтс», там коэффициент и вовсе приближается к тройке.