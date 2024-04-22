«Каролина» — «Айлендерс»: прогноз на второй матч серии плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на второй матч серии Кубка Стэнли «Каролина» — «Айлендерс».

Ставка: победа «Каролины» + тотал меньше 6.5 гола за 2.64.

Второй сезон подряд пути «Каролины» и «Айлендерс» пересекаются в первом раунде плей-офф. Прошлогодняя серия завершилась со счётом 4-2 в пользу «Харрикейнз». С тех пор соотношение сил не изменилось. По-прежнему фаворитами идут «ураганы». Первую игру они пусть с трудом, но всё же забрали.

Многое решили спецбригады, хотя никакой новости тут нет. В регулярном чемпионате «Харрикейнз» были лучшими в меньшинстве (86,4%) и занимали второе место после «Тампа-Бэй» по реализации численного преимущества (26,9%). В свою очередь, «Айлендерс» худшие в лиге по нейтрализации численного преимущества (71,5%), что в конечном счёте и стало решающим фактором один день тому назад (3:1). В начале матча «Каролина» реализовала большинство, открыв счёт, и прочно завладела инициативой.

«Каролина» умело обороняется, а её спецбригады по игре в неравных составах одни из лучших в лиге. «Айлендерс» регулярно ошибаются в защите и однообразны в нападении, поэтому им будет сложно создать проблемы «ураганам». Мы предполагаем, что «Харрикейнз» выиграют, а тотал будет меньше 6.5 шайбы. Коэффициент на такой исход равен 2.64.