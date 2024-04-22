«Бостон» — «Торонто»: прогноз на 2-й матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на второй матч серии Кубка Стэнли «Бостон» — «Торонто», который пройдёт 23 апреля.

Ставка: победа «Бостона» с форой (-1.5) за 2.64.

В первом же матче плей-офф хвалёный атакующий потенциал «Торонто» оказался бессилен против слаженной обороны «Бостона». Подопечные Монтгомери играли эффективно. Из 24 бросков по воротам Самсонова сине-белые получили дивиденды в виде пяти заброшенных шайб. В свою очередь, 36 бросков «Мэйпл Лифс» привели всего к одному голу, а Мэттьюс был плотно закрыт.

У «Бостона» есть практически всё для победы в Кубке Стэнли. Мощная атака, надёжная оборона и взаимопонимание. Яркая атака «Торонто» увязнет в оборонительной паутине «Брюинз», а как умеют ловить на ошибках, «мишки» уже показали в первом матче (5:1). Мы предполагаем, что «Бостон» выиграет с форой (-1.5). Коэффициент на такой исход — 2.64.

«Торонто» слишком легковесен для плей-офф. Это атакующая команда, которая хороша при минимальном силовом давлении, но уровень агрессии «Бостона» в первом матче серии сразу выявил все глубинные проблемы такой открытой игры. «Брюинз» на правильном пути. Канадский клуб, в свою очередь, так и не смог собрать достойное окружение для ведущих форвардов, которых в стартовой встрече закрыли наглухо. С учётом сомнительной вратарской бригады шансы «листьев» видятся невысокими.