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Букмекеры оценили шансы «Челси» отобрать очки у «Арсенала»

Букмекеры оценили шансы «Челси» отобрать очки у «Арсенала»
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23 апреля состоится перенесённый матч 29-го тура чемпионата Англии. В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» сойдутся «Арсенал» и «Челси». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Явными фаворитами считаются подопечные Микеля Артеты: поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.63. Это примерно 60% вероятности. Успех «Челси» оценён в 5.30 (18%). Ставки на ничью принимаются за 4.60 (22%).

Заключить пари на то, что «Челси» не проиграет, предлагается с коэффициентом 2.50. Это около 40% вероятности.

На тотал больше 2.5 гола дают 1.48, тотал меньше 2.5 мяча доступен за 2.50.

«Канониры» выиграли шесть из восьми последних официальных очных встреч. Также была одна ничья — 2:2. «Челси» не выигрывал у «Арсенала» с 2021 года.

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