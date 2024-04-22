«Арсенал» — «Челси». У «Манчестер Сити» достойный конкурент

23 апреля состоится матч 29-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.60. Успех «аристократов» оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси» 23 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Арсенал» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси» (23.04.2024)

23 апреля состоится перенесённый матч 29-го тура АПЛ. На стадионе «Эмирейтс» в лондонском дерби сойдутся «Арсенал» и «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Канониры» выиграли шесть из восьми последних официальных очных встреч. Также была одна ничья — 2:2.

В последний раз «Челси» побеждал «Арсенал» в 2021 году, когда тренерский мостик занимал Томас Тухель, а клуб принадлежал Роману Абрамовичу. Смена руководства повлекла плачевные последствия. Новые боссы избавились от доброй половины лидеров и потратили огромные деньги на трансферы, от которых до сих пор не получили никакой отдачи.

Единственное приобретение, которое пошло «синим» на пользу — это воспитанник «Манчестер Сити» Коул Палмер. В 28 матчах в чемпионате Англии 21-летний хавбек забил 20 мячей и отдал девять результативных передач. Он очень сильно выделяется на фоне всех остальных футболистов «Челси».

После полуфинала Кубка Англии, в котором «аристократы» уступили «Манчестер Сити» (0:1), легендарный Алан Ширер назвал Палмера лучом света для этого «Челси». От него исходила вся острота «синих». Полузащитник только успевал создавать моменты, но сокомандники бессовестно их растранжирили.

В заключительной фазе атаки все игроки «Челси», кроме Палмера, сыграли отвратительно. «Манчестер Сити» был вымотан и эмоционально выгорел после недавнего вылета из Лиги чемпионов. Местами он был очень вялым и многое позволял «Челси» на своей половине поля, но всё равно не пропустил.

Раз уж таким «горожанам» подопечные Маурисио Почеттино не сумели забить, то чего от них можно ждать в грядущем матче? «Арсенал» обладает самой крепкой обороной в чемпионате Англии. В 33 встречах в первенстве он пропустил только 26 мячей, в то время как забил 77 — больше всех.

Победив в матче последнего тура на выезде «Вулверхэмптон» (2:0), «канониры» на время поднялись на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. У «Манчестер Сити» есть матч в запасе. Если он выиграет все оставшиеся до конца сезона игры, то обойдёт подопечных Микеля Артеты и станет чемпионом Англии. Только вот где гарантии, что «горожане» не потеряют очки?

«Арсенал» сделал очень важный шаг к победе в первенстве. Он эффектно реабилитировался перед болельщиками за вылет из Лиги чемпионов. Были опасения, что поражение выбьет «канониров» из колеи, но этого не случилось. Во встрече с «Вулверхэмптоном» они продемонстрировали очень качественный собранный командный футбол.

Подопечные Микеля Артеты нанесли целых 24 удара, девять из которых пришлись в створ. Если бы не Жозе Са, они выиграли бы с разгромным счётом. Голкипер «Вулверхэмптона» совершил ряд спасений. По своим воротам «канониры» позволили пробить только шесть раз.

«Арсенал» установил рекорд. Ему впервые в истории удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в шести выездных матчах в чемпионате Англии подряд. Помимо «Вулверхэптона», «канонирам» не сумели забить «Брайтон» (3:0), «Манчестер Сити» (0:0), «Шеффилд Юнайтед» (6:0), «Бёрнли» (5:0) и «Вест Хэм» (6:0).

Чемпионская гонка — вот главная причина, которая вынуждает «канониров» выкладываться на 100%. В прошлом сезоне они буквально подарили чемпионство «Манчестер Сити», резко сбавив обороты на определённом отрезке. Артета сделал выводы и исправил ошибки.

В последних 13 играх в чемпионате Англии «Арсенал» потерял очки только во встречах с «Манчестер Сити» (0:0) и «Астон Виллой» (0:2). Поставить на то, что он победит «Челси» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с высоким коэффициентом — 3.40.

«Аристократы» выиграли только 5 из 15 выездных встреч в АПЛ. Ещё в гостях «синие» уступили в первом полуфинальном матче Кубка лиги выступающему в Чемпионшипе «Мидлсбро» (0:1) и в Кубке Англии всухую проиграли «Манчестер Сити» (0:1).

Прогноз и ставки на матч 29-го тура АПЛ «Арсенал» — «Челси» 23 апреля 2024 года

Микель Артета поставил «Арсеналу» практически безупречную игру в защите и нападении. На внутренней арене в этом сезоне «канониры» доминируют, устанавливают рекорды и приближаются к чемпионству. Нынешнему «Челси» всё это чуждо. Если бы не Коул Палмер, он располагался бы в нижней части турнирной таблицы. В больших матчах один в поле не воин. Раз уж «синие» не смогли забить поникшему «Манчестер Сити», то в дерби им тем более ничего не светит.

Ставка: победа «Арсенала» всухую за 3.40.