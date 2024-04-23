Эксперты назвали шансы «Лацио» пройти «Ювентус» в полуфинале Кубка Италии

23 апреля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Лацио» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Игра пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико». В первом матче сильнее оказался «Ювентус» — 2:0.

Эксперты отдают небольшое предпочтение туринцам: поставить на победу «Ювентуса» по итогам основного времени можно с коэффициентом 2.53. Успех «Лацио» в ответной игре оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Заключить пари на «обе забьют» можно за 2.04.

Ставки на выход «Ювентуса» в финал Кубка Италии принимаются с коэффициентом 1.05 (90%). Если «Лацио» сумеет отыграться и выйти в следующую стадию, зайдёт коэффициент 9.25 (10%).