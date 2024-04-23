«Арсенал» — «Челси»: ставка Игоря Семшова на матч АПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси».

Ставка: ничья за 5.20.

«Одно из самых огненных лондонских дерби. Тем более сейчас, когда «канониры» гонятся за титулом, а их соперники за путёвкой в еврокубки. А какой спектакль команды выдали в первом круге! Тогда «Арсенал» проигрывал 0:2, но сумел спастись и дело закончилось вничью 2:2. Есть ощущение, что и на «Эмирейтс» будет не менее ярко.

Кстати, в прошлом сезоне в АПЛ «Арсенал» здесь выиграл 3:1. Вот и сейчас подопечные Артеты хотят и, главное, могут повторить тот успех. А «Челси» в своём прошлом матче уступил «Сити» в Кубке Англии и вылетел из турнира, в то время как его оппонент одолел в рамках чемпионата «Вулверхэмптон» и вновь вернулся на первую строчку в турнирной таблице. У хозяев из потерь только защитник Тимбер, а Почеттино по-прежнему не может рассчитывать на Фофана, Джеймса и Колвилла. Ну и мотивация будет тоже за «пушкарей». И всё же «Челси» силён. Ведь даже в матче с «Сити» у них было преимущество. Плюс давление на гостей будет меньше», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».