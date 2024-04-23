«Арсенал» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Челси».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.81.

«Арсенал» встретится с «Челси». Для «канониров» это важнейшая игра, очки нужны им для борьбы за чемпионство. Но не думаю, что «синие» тут легко дадут себя обыграть.

«Арсенал» добыл важную для себя победу на прошлых выходных. Нет, соперник у него был не такой уж сильный – 2:0 с «Вулверхэмптоном». Однако подопечным Артеты было важно одержать тут победу с эмоциональной точки зрения. Ведь до этого лондонцы шли на небольшой серии без побед. Они проиграли в прошлом туре АПЛ «Астон Вилле» (0:2), а также вылетели из Лиги чемпионов от «Баварии» (2:2 и 0:1).

Теперь команда Артеты концентрируется только на чемпионате Англии. Там для неё ничего ещё не потеряно. Более того, сейчас команда лидирует в турнире. Но это только потому, что «Ман Сити» не играл в прошлом туре. В случае будущей победы «горожане» снова опередят «Арсенал» на два очка. А ведь ещё есть «Ливерпуль», тоже сидящий на хвосте у «канониров».

«Челси» как раз и играл на выходных с «Ман Сити». Прошла их встреча в рамках полуфинала Кубка Англии. «Горожане» выходили на поле всего через несколько дней после тяжелейшего матча в ЛЧ с «Реалом», но все игроки основы появились. Даже несмотря на это, команда Гвардиолы доминировала и победила, забив в концовке – 1:0.

В АПЛ же Челси» играет довольно неплохо, давно не проигрывает. Хотя зачастили подопечные Почеттино с ничьими в играх с не самыми сильными противниками – 2:2 с «Бёрнли», 2:2 с «Шеффилд Юнайтед». В таблице команда идёт на девятом месте и отстаёт от соперников выше на одно и три очка. При удачном стечении обстоятельств, которые, конечно, включают будущие победы «Челси», он может финишировать и ближе к зоне еврокубков.

Тут фаворит для меня очевиден. «Арсенал» всё ещё находится в чемпионской гонке, пусть и у «Ман Сити» есть пара очков преимущества перед ним. Борьба будет идти до самого конца. «Челси» же только что проводил тяжёлый матч в Кубке Англии. Сейчас «синим» будет тяжело навязать борьбу «канонирам», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».