«Арсенал» — «Челси»: ставка Асана Абибуллаева на матч чемпионата Англии

Известный спортивный журналист и блогер Асан Абибуллаев дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» – «Челси».

Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 3.5 за 3.20.

«На Sky Sports уже вовсю крутят ролики – какого цвета Лондон. Ведь впереди у нас два подряд лондонских дерби. Это не только для нас имеет значение, «какого цвета Лондон», но и для всей Англии. Если «Тоттенхэм» и «Челси» пытаются попасть в еврокубки, то для нас на весах стоит шанс на титул.

Букмекеры отдают предпочтение «Арсеналу», но в памяти домашнее поражение от «Виллы». Да и вообще, в этом сезоне мы часто не просто теряли очки на «Эмирейтс», но и вообще проигрывали. У Почеттино не получилось пробиться в Европу через победу в Кубке Англии, но всё ещё остаются шансы исправить турнирное положение в АПЛ. «Синие» сейчас в хорошей форме, могут точно нам доставить множество проблем.

Кажется, будет заруба с большим количеством голов – как и в первом круге. Тогда сыграли 2:2. Четыре гола было в двух последних дерби между «Арсеналом» и «Челси». Почему бы командам не продлить результативную серию? Тем более что в АПЛ «Арсенал» забивает в среднем 2.33 мяча за игру, а «Челси» – 1.97. А победителем в этой голевой феерии жду «Арсенал»!» — приводит слова Абибуллаева «ВсёПроСпорт».