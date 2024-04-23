«Арсенал» — «Челси»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ 23 апреля

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси».

Ставка: победа «Арсенала» всухую за 3.40.

В последний раз «Челси» побеждал «Арсенал» в 2021 году, когда тренерский мостик занимал Томас Тухель, а клуб принадлежал Роману Абрамовичу. Смена руководства повлекла плачевные последствия. Новые боссы избавились от доброй половины лидеров и потратили огромные деньги на трансферы, от которых до сих пор не получили никакой отдачи.

Победив в матче последнего тура на выезде «Вулверхэмптон» (2:0), «канониры» на время поднялись на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. У «Манчестер Сити» есть матч в запасе. Если он выиграет все оставшиеся до конца сезона игры, то обойдёт подопечных Микеля Артеты и станет чемпионом Англии. Только вот где гарантии, что «горожане» не потеряют очки?

Чемпионская гонка — вот главная причина, которая вынуждает «канониров» выкладываться на 100%. В прошлом сезоне они буквально подарили чемпионство «Манчестер Сити», резко сбавив обороты на определённом отрезке. Артета сделал выводы и исправил ошибки.

В последних 13 играх в чемпионате Англии «Арсенал» потерял очки только во встречах с «Манчестер Сити» (0:0) и «Астон Виллой» (0:2). Поставить на то, что он победит «Челси» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с высоким коэффициентом — 3.40.

«Аристократы» выиграли только 5 из 15 выездных встреч в АПЛ. Ещё в гостях «синие» уступили в первом полуфинальном матче Кубка лиги выступающему в Чемпионшипе «Мидлсбро» (0:1) и в Кубке Англии всухую проиграли «Манчестер Сити» (0:1).

Микель Артета поставил «Арсеналу» практически безупречную игру в защите и нападении. На внутренней арене в этом сезоне «канониры» доминируют, устанавливают рекорды и приближаются к чемпионству. Нынешнему «Челси» всё это чуждо. Если бы не Коул Палмер, он располагался бы в нижней части турнирной таблицы. В больших матчах один в поле не воин. Раз уж «синие» не смогли забить поникшему «Манчестер Сити», то в дерби им тем более ничего не светит.