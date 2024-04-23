«Лацио» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Италии «Лацио» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.30.

«В ответном полуфинале снова встретятся «Лацио» и «Ювентус». В первой встрече туринцы смогли победить 2:0. Не думаю, что сейчас римляне сумеют отыграться. Все мысли у них, как и у туринцев, в Серии А.

Неплохо смотрелся «Лацио» в последнее время. После ухода Сарри клуб, как это часто бывает, почувствовал свободу и облегчение. Хотя нельзя сказать, что римляне начали только выигрывать, как их географический сосед, «Рома», в такой же ситуации. Так, недавно «Лацио» потерпел поражение как раз от «Ромы» (0:1), ещё уступил «Ювентусу» в Кубке (0:2).

Но в других недавних турах Серии А подопечные Джованни Мартускьелло побеждали, иногда делали это уверенно — 4:1 с «Салернитаной», 1:0 с «Дженоа», 3:2 с «Фрозиноне». Также недавно клуб из Рима встречался с тем же «Ювентусом» в Серии А и уже сумел победить — 3:2. В таблице чемпионата команда идёт на седьмой строчке и имеет все шансы на финиш в топ-5 — разрыв с вышестоящими противниками пока не такой большой.

А вот «Ювентус» вообще, кажется, особо не волнуется ни о чём. В Серии А клуб, который долгое время навязывал борьбу «Интеру» за лидерство, уже опустился на третье место. Более того, весьма вероятен исход событий, при котором «старую синьору» обгонит ещё и «Болонья». Но «Юве» главной своей задачи всё равно добьётся — попадёт в Лигу чемпионов.

Думаю, уже со следующего сезона мы увидим преобразившийся «Ювентус», готовый до конца бороться за победы. Придут новые игроки, новый тренер, новая мотивация. Пока же туринцы просто доигрывают этот сезон. Конечно, от финала Кубка Италии и от возможной победы в турнире они не откажутся. Так что совсем расслабленно сейчас «Юве» не выступит. Но и особо напрягаться не станет», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».