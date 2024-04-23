«Лацио» — «Ювентус»: прогноз «Чемпионата» на матч Кубка Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Италии «Лацио» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.13.

Первый матч «Ювентус» уверенно выиграл со счётом 2:0. Он не позволил сопернику нанести ни одного удара в створ собственных ворот. Невероятная надёжность в обороне — это то, что отличает команду Массимилиано Аллегри от других. Трудно найти клуб, который показывает более прагматичный футбол.

Туринцы выиграли только 2 из 12 последних матчей в Серии А. Из-за неудовлетворительных результатов они спустились на третью строчку в турнирной таблице. С другой стороны, завершение сезона в зоне Лиги чемпионов «Ювентусу» практически гарантировано.

Приоритетной целью чёрно-белых стал Кубок Италии. Они полностью сконцентрировались на турнире. Немудрено. Для «старой синьоры» это единственная возможность закончить сезон с трофеем. Болельщики уже изголодались по этому. За последние пять лет команда не выиграла ни одного турнира.

У «Лацио» после поражения в первом матче шансы на победу в Кубке Италии стали призрачными. Отыграть два мяча у «Ювентуса» — задача из разряда невозможных. У «старой синьоры» очень крепкая защита, а также опытные и надёжные вратари. В 36 матчах во всех официальных турнирах она пропустила всего лишь 27 мячей.

«Лацио» переживает очень непростые времена. Смена тренера его немного встряхнула. Результаты улучшились, но в первом матче бело-небесно-голубые всё равно без шансов уступили «Ювентусу». Ответная встреча может пройти по тому же сценарию. «Старая синьора» бросила на победу в турнире все силы, в то время как римлянам приходится больше думать о первенстве.