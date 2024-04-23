«Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз «Чемпионата» на матч английского Чемпионшипа

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Саутгемптон».

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.22.

У «лис» неожиданно разразился кризис, который затронул все линии команды, поэтому они выиграли лишь три из семи последних матчей Чемпионшипа. Неудачи «Лестера» позволили конкурентам нагнать команду в турнирной таблице. «Ипсвич» даже поднимался на первое место и какое-то время опережал «синих».

Тем не менее подопечные Энцо Марески справились с большей частью проблем и вернули себе лидерство. Они находятся на первой строчке в турнирной таблице, набрав 91 очко. Ближайший преследователь «Ипсвич» отстаёт на два очка, а идущий на третьем месте в зоне стыковых матчей «Лидс» — на четыре. Борьба за прямой выход в АПЛ в самом разгаре.

«Саутгемптон» на решающем отрезке сезона собрался с силами, включился в борьбу за переходные матчи и находится на четвёртом месте с 84 очками. Можно уверенно сказать, что команда в неплохой форме, поскольку победила в трёх последних матчах из пяти.

Подопечные Энцо Марески прошли сложные времена и выиграли дома три последних матча, забив семь мячей. «Саутгемптон» наряду с «Ипсвичем» является лучшим в Чемпионшипе по количеству голов (по 85), а у «Лестера» в активе всего на четыре меньше. Судя по всему, матч будет результативным, поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 3.5 мяча за 2.22.