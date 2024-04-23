«Рейнджерс» — «Вашингтон»: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Вашингтон».

Ставка: победа «Рейнджерс» с форой (-1.5) за 2.00.

Обладатели Президентского кубка «Рейнджерс» подтвердили свои амбиции, выиграв первый матч серии плей-офф у «Вашингтона» со счётом 4:1. «Кэпиталз» уверенно действовали в обороне в первом периоде, но всё изменилось после него.

Игра запомнилась несколькими спорными решениями арбитров и тяжёлой травмой, которую получил игрок «столичных» Винсент Иорио. У «Вашингтона» и так недобор защитников после травм Ника Дженсена и Расмуса Сандина, так ещё и 21-летний канадец может пропустить второй матч.

Стоит отметить, что хорошо сыграл голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Вратарь отразил 20 бросков и сохранял концентрацию на протяжении всего матча. На долю Чарли Линдгрена выпало больше работы (31 бросок), и давили «синерубашечники» на защиту соперника посильнее.

Питер Лавиолетт нашёл вариант схемы, как заставить оборону «столичных» работать на максимуме и совершать ошибки. По уровню игры в атаке «синерубашечники» превосходят соперника, не уступили и в силовой борьбе. В нападении «Кэпиталз» нужны срочные перемены. Мы предполагаем, что «Рейнджерс» выиграют с форой (-1.5) за 2.00.