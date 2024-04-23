«Рейнджерс» — «Вашингтон», второй матч. У Овечкина нет шансов против Панарина

24 апреля состоится матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «синерубашечников» можно за 1.68, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 4.05. Ничья в основное время доступна за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на второй матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 24 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Рейнджерс» — «Вашингтон» не получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.85. Ставки на победу «Рейнджерс» с учётом ОТ принимают за 1.41. Шансы «Кэпиталз» выиграть матч оценили в 2.98.

Анализ и прогноз на второй матч серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» (24.04.2024)

Завершился регулярный чемпионат и пришло время для Кубка Стэнли. 24 апреля во втором матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Вашингтон Кэпиталз» на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

Обладатели Президентского кубка «Рейнджерс» подтвердили свои амбиции, выиграв первый матч серии плей-офф у «Вашингтона» со счётом 4:1. «Кэпиталз» уверенно действовали в обороне в первом периоде, но всё изменилось после него.

Тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт внёс коррективы в схему, и это сразу же принесло положительный результат. Около двух минут хватило его подопечным во втором периоде, чтобы забросить три шайбы. Нельзя сказать, что «Вашингтон» прекратил борьбу, ведь он быстро отыграл один гол, но на большее сил не хватило.

Артемий Панарин был активен в зоне соперника и забросил шайбу. Для лидера «Рейнджерс» важно проявить себя и развеять миф о своём некубковом характере. В этом сезоне он набрал 121 очко по системе «гол+пас» и предельно мотивирован.

А вот у Александра Овечкина старт в Кубка Стэнли вышел неудачным. Капитан «Кэпиталз» провёл на площадке 19 минут 36 секунд с показателем полезности «-1», не нанёс ни одного броска в створ ворот, не отметился результативными действиями и выполнил два силовых приёма.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что хоккеистам «Кэпиталз» нужно улучшить действия в атаке после поражения в первом матче серии. Действительно, его подопечные с трудом доставляли шайбу в зону соперника и создали мало опасных моментов.

Игра запомнилась несколькими спорными решениями арбитров и тяжёлой травмой, которую получил игрок «столичных» Винсент Иорио. У «Вашингтона» и так недобор защитников после травм Ника Дженсена и Расмуса Сандина, так ещё и 21-летний канадец может пропустить второй матч.

Стоит отметить, что хорошо сыграл голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Вратарь отразил 20 бросков и сохранял концентрацию на протяжении всего матча. На долю Чарли Линдгрена выпало больше работы (31 бросок), и давили «синерубашечники» на защиту соперника посильнее.

Питер Лавиолетт нашёл вариант схемы, как заставить оборону «столичных» работать на максимуме и совершать ошибки. По уровню игры в атаке «синерубашечники» превосходят соперника, не уступили и в силовой борьбе. В нападении «Кэпиталз» нужны срочные перемены. Мы предполагаем, что «Рейнджерс» выиграют с форой (-1.5) за 2.00.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 24 апреля 2024 года

«Рейнджерс» раскусили оборонительную схему «Вашингтона». Вряд ли наставник «столичных» сумеет найти оригинальный ход и поставить под контроль сильную линию нападения соперника. Панарин в хорошей форме, а Овечкину нужно прибавлять. Поверим в победу «синерубашечников» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Рейнджерс» с форой (-1.5) за 2.00.