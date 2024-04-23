«Арсенал» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на встречу АПЛ

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Челси».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.82.

«Я думаю, что о мотивации «Арсенала» много говорить не надо. У команды есть шансы на чемпионство, хотя формальным лидером по потерянным очкам является «Манчестер Сити». Но я думаю, что «Арсенал», конечно, постарается выиграть всё что можно до конца чемпионата. Относительно неудачная серия, трёхматчевая без побед, которая включала в себя две игры с «Баварией», прервана.

«Челси» в середине турнирной таблицы. И шансов на попадание в зону еврокубков практически нет. Поэтому я думаю, что мотивация «Арсенала» тут, конечно, сильнее выглядит. Но «Челси» сама по себе команда довольно весёлая, и я не думаю, что какая-то игра от обороны может быть здесь. Мне кажется, что в этом матче обе команды должны выходить и биться именно атака на атаку, поэтому я жду забитых мячей. Полагаю, что оборонительная линия не так чтобы уж очень хороша и у тех и у других. Поэтому мой выбор – «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.82.

Уверенность моя — 8 по 10-балльной системе. И мне кажется, что игровая философия, в принципе, и той и другой команды соответствует этой ставке», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».