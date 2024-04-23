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«Лацио» — «Ювентус»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру Кубка Италии

«Лацио» — «Ювентус»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру Кубка Италии
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Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Кубка Италии «Лацио» — «Ювентус».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.68.

«В первой встрече в Турине «Юве» выиграл 2:0, доказав превосходство в классе, и воспользовался тем, что у соперника только сменился наставник и команда только начала нащупывать свою игру.

В последних матчах «Лацио» выиграл у «Салернитаны» и «Дженоа». В матче с «Дженоа» была доля везения, но надо признать, что очень хорошо сыграли лидеры римского клуба Фелипе Андерсон и Луис Альберто. Они выйдут в старте и в предстоящем матче, а вот Иммобиле, скорее всего, будет на скамейке запасных.

«Ювентус» очень хочет выиграть Кубок Италии, так как Аллегри также закроет все разговоры о том, что он ничего не может выиграть с туринским клубом после второго своего прихода.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В чемпионате Италии у «Ювентуса» дела идут так себе. Недавно была ничья на поле «Торино», где соперник играл явно активнее. В игре с «Кальяри» была ничья 2:2, в которой «Ювентус» откровенно спасся на последних минутах.

Исход двухматчевого противостояния, скорее всего, уже ясен. «Ювентус» своего не отпустит. Но «Лацио» попытается сделать всё, чтобы переломить матч в Риме. Первый тайм наверняка будет напряжённым, и «Лацио» попытается быстро открыть счёт, чтобы приблизиться к отыгрышу, но в итоге всё это будет сложно сделать. Поставим на ТМ 2.5», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».

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