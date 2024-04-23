«Арсенал» — «Челси»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» в 29-м туре английской Премьер-лиги сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.70.

«Думаю, в этом матче всё ясно, пусть это и принципиальное дерби. Но только одной команде что-то нужно от концовки чемпионата. «Арсенал» всё ещё борется за титул. А «Челси» так и останется в серединке. И точно «синие» не отошли от поражения в полуфинале Кубка Англии от «Сити». Это было болезненно – пропустили в концовке, как и от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги.

«Арсенал» вроде бы оправился от вылета из Лиги чемпионов. По крайней мере, «Вулверхэмптон» в гостях обыграли без лишних вопросов – 2:0. Да, второй мяч забили в самой концовке, но чувствовалось, что в любой момент «канониры» прибавят.

У «Челси» ещё и не будет лучшего их игрока Палмера, который борется за звание лучшего бомбардира сезона. Но главное – моральный аспект. Мотивации у «Арсенала» гораздо больше. Поэтому ставлю на его победу с форой (-1)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».