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Букмекеры оценили шансы «Вашингтона» сравнять счёт в серии с «Рейнджерс»

Букмекеры оценили шансы «Вашингтона» сравнять счёт в серии с «Рейнджерс»
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24 апреля в Нью-Йорке состоится второй матч первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры намечено на 2:00 мск.

В первом матче серии «Рейнджерс» добились разгромной победы — 4:1.

Явными фаворитами вновь считаются хоккеисты «Рейнджерс». Поставить на победу подопечных Питера Лавиолетта по итогам трёх периодов можно за 1.70, а шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 4.05. Ничья в основное время идёт за 4.55.

Тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.97, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.88. На гол в пустые ворота дают 3.15.

Ставки на победу «Рейнджерс» с учётом ОТ принимаются с коэффициентом 1.43. Это около 68% вероятности. Шансы «Кэпиталз» выиграть второй матч и сравнять счёт в серии оценили в 3.02 (32%).

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