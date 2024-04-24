«Оренбург» — «Динамо»: ставка Игоря Семшова на игру РПЛ 24 апреля

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Динамо».

Ставка: ничья за 3.75.

«До окончания чемпионата осталось сыграть шесть туров. И в данный момент «Оренбург» находится в сфере прямой досягаемости команд, которые идут в зоне «стыковых» матчей — 12-е текущее место, опережая «Урал» всего на два очка. «Динамо» идёт третьим, а в последнем матче была одержана победа над «Пари НН» в гостях (4:1). Кстати, у «Оренбурга» бело-голубые выиграли в Кубке 4:2. Может быть, у команды Марцела Лички наметилась новая белая полоса, которая домчит москвичей к медалям на финише? У себя дома динамовцы своего соперника также обыграли – 2:0. В общем, победа нужна обеим командам. Подопечные Деограсии в минувшем туре уступили на выезде «Зениту» с минимальным счётом 0:1. И ясно, что они бросят все силы, дабы обыграть гостей.

В предстоящей игре у хозяев не будет Арсена Адамова и Владимира Обухова, это игроки основы. У «Динамо» же потерь нет.

Учитывая, что соперники любят много атаковать, то голы точно будут в обе стороны. «Оренбург» у себя дома ловит кураж, а «Динамо» иной раз просто обескураживает своих болельщиков, как это было недавно в Екатеринбурге в матче с уже упомянутым здесь «Уралом» (1:2). Но вряд ли москвичи проиграют», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».