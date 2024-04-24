«Краснодар» — «Балтика»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Балтика».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.70.

«Краснодар» в прошлом туре набрал важные очки. «Факел» — довольно неуступчивая команда, с которой легко не бывает. Но этот «мини-экзамен» краснодарцы сдали — победили 2:0. Воронежцы ещё долго держались — до 60-й минуты не пропускали.

Для подопечных Мусаева эта победа стала второй в трёх матчах. Также ранее клуб обыграл «Пари НН» (4:3). Ну а неудача «Краснодара» с «Зенитом» была весьма ожидаема — 1:2. Именно она, скорее всего, поставила точку в чемпионской гонке в Премьер-Лиге. Думаю, главная задача «быков» сейчас — финишировать вторыми, не пропустить выше себя «Динамо».

«Балтика» же чередовала разные результаты в последнее время. Так, добыл клуб важные победы в матчах с «Крыльями Советов» (2:1) и с «Ахматом» (7:1). Но в других встречах с более сильными соперниками калининградцы не выдерживали конкуренции — 0:2 от ЦСКА в Кубке и 0:1 от «Зенита» в РПЛ.

Всё ещё борется за выживание «Балтика». Пока что она идёт на 14-й строчке. Но от спасительного 12-го места команда Игнашевича отстаёт всего на три очка. Так что концовка сезона у команды из Калининграда будет напряжённая.

Сейчас же я отдам предпочтение «Краснодару». Это уже не совсем та команда, которая рассчитывала только на своих воспитанников. Много иностранцев «тащат» клуб к победам, что и доказывает этот сезон. Сегодня «быки» своего не упустят, наберут очки, пусть легко им и не будет с «Балтикой», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».