«Краснодар» — «Балтика». «Зениту» рано расслабляться, Мусаев на хвосте

Краснодарцы не опускают руки. Они до последнего будут бороться за золотые медали.

24 апреля состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Балтика». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.72. Успех калининградцев оценён в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Балтика» 24 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Балтика» (24.04.2024)

На 24 апреля запланированы четыре перенесённые встречи 21-го тура чемпионата России. В самой поздней из них на стадионе «ФК Краснодар» померяются силами местный «Краснодар» и «Балтика». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Постепенно «Краснодар» привыкает к руководству вернувшегося спустя несколько лет Мурада Мусаева. В последних трёх матчах в чемпионате России он уступил только лидирующему «Зениту» (1:2). Победили чёрно-зелёные «Пари НН» (4:3) и «Факел» (2:0). Чемпионская гонка продолжается. Отставание от лидирующих петербуржцев составляет четыре очка.

Поражение во встрече с сине-бело-голубыми могло ухудшить эмоциональное состояние «быков», вызвать выгорание. Мусаев этого не допустил. Он сохранил правильный настрой. Его подопечные продемонстрировали классный атакующий футбол в матче с «огнеопасными».

Краснодарцы могли забить больше двух мячей. Был эпизод, когда Джон Кордоба из убойной позиции попал в перекладину. Следом Виктор Са обводящим ударом зарядил в штангу. Бразильский полузащитник открыл счёт своим голам за «быков» чуть позднее — на 60-й минуте. Забил, кстати, с передачи Кордобы, поставившего точку в матче на 86-й минуте.

На счету колумбийца 12 голов и три ассиста в 21 матче в чемпионате России. Не исключено, что ему удастся опередить возглавляющего список лучших бомбардиров лиги Матео Кассьерру. Чёрно-зелёные давно не играли так активно в атаке, как после возвращения Мусаева. Футболисты стали чаще брать на себя инициативу и создавать больше моментов.

Краснодарцы стали показывать более доминирующую игру. Улучшились контроль мяча, скорость принятия решений. Футбол «быков» стал более зрелищным. После большого количества пропущенных мячей в матче с «Пари НН» Мусаев сделал выводы. Он улучшил качество игры своих подопечных в обороне. Осталось только подтянуть завершение и сохранить прогресс.

«Балтика» тоже заметно прибавила на последнем отрезке сезона. Зимой она неплохо усилила состав. Сергей Игнашевич быстро интегрировал новичков в состав, результаты стали гораздо лучше. В последних четырёх встречах в РПЛ калининградцы уступили только «Зениту» (0:1), на выезде.

Победили подопечные Игнашевича «Пари НН» (2:0), «Ахмат» (7:1) и «Крылья Советов» (2:1). В первой половине сезона бывший защитник ЦСКА нуждался в усилении состава. Он мог положиться только на молодых футболистов без опыта выступлений в РПЛ.

Трансферы помогли. Новобранцы практически сразу адаптировались к требованиям Игнашевича. Команда стала создавать ещё больше моментов, и результативность повысилась. В последних трёх матчах калининградцы забили без малого столько же, сколько за всю первую половину сезона.

«Балтика» поднялась на 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Вполне вероятно, она сумеет сохранить прописку в РПЛ. Впрочем, пока что у неё хорошо получается обыгрывать только середняков и располагающиеся в нижней части турнирной таблицы команды.

Недавно калининградцы дважды уступили ЦСКА (0:1 и 0:2) в Кубке России. Крайне маловероятно, что на выезде у них получится зацепиться за ничью с «Краснодаром». Хуже «Балтики» на выезде в РПЛ выступает только «Пари НН». Она выиграла только 1 из 12 встреч в первенстве в гостях и два раза сыграла вничью. За этот период времени забила 11 мячей, а пропустила 16.

Поставить на то, что «Краснодар» победит «Балтику» и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18. Дома чёрно-зелёные выступают лучше всех в лиге. Они выиграли 9 из 12 матчей в чемпионате России на своём поле, а также два раза сыграли вничью.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Балтика» 24 апреля 2024 года

«Краснодар» сохранит интригу. Команда адаптируется к Мусаеву, постепенно проглядывается прогресс. «Быки» становятся лучше в разных аспектах, но особенно здорово они прибавили в нападении. «Балтика» испытывает очень большие проблемы с выездами. Будет чудом, если она пропустит меньше двух мячей и не проиграет. Ресурсов у калининградцев стало побольше, но для борьбы с одним из лидеров и этого недостаточно.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал больше 1.5 мяча за 2.18.