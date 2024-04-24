ЦСКА — «Спартак». Повод отложить все дела — московское дерби!

Выявлять фаворита — всё равно что гадать по кофейной гуще. Нас ждёт то ещё зрелище!

25 апреля состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.60. Успех «народной команды» оценён в 2.70. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» 25 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (25.04.2024)

На 25 апреля запланированы четыре перенесённые встречи 21-го тура чемпионата России. В одной из них на стадионе «ВЭБ Арена» в московском дерби сойдутся ЦСКА и «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

ЦСКА подходит к встрече с плохим настроем и в ослабленном виде. В игре последнего тура РПЛ он сенсационно уступил «Ахмату» (1:2) из-за совсем не обязательного удаления. Красную карточку схлопотал Виллиан Роша. В концовке его примером вдохновился Игорь Дивеев. Он покинул поле на 89-й минуте, оставив команду доигрывать матч вдевятером.

Помимо двух ведущих защитников, предстоящий матч пропустит ставший ключевым игроком клуба Аббосбек Файзуллаев. У него перебор жёлтых карточек. В 26 встречах во всех турнирах техничный полузащитник забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Кто теперь будет развивать атаки, подавать угловые и созидать? Владимиру Федотову не привыкать работать в условиях ограниченных ресурсов. Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов считает, что тренер сумеет найти качественные замены дисквалифицированным футболистам. По его мнению, грядущая встреча получится напряжённой, а результат непредсказуем.

Что же нужно сделать Федотову, чтобы избежать поражения? Даже когда в защите всё было более-менее в порядке, его подопечные пропускали много. Несмотря на старания Игоря Акинфеева и Владислава Торопа, в 24 матчах в чемпионате России армейцы пропустили 33 мяча.

Велика вероятность, что Федотов сделает ставку на нападение. В 34 встречах во всех официальных турнирах его подопечные забили 61 гол. В РПЛ красно-синие делят с «Зенитом» первое место по результативности. Без Файзуллаева забивать будет труднее, но выбор у тренера невелик.

«Спартак» подходит к встрече с куда большим позитивом. Недавно он пережил смену главного тренера. Исполняющим обязанности наставника стал Владимир Слишкович. В матче последнего тура чемпионата России под его руководством «народная команда» разгромила на выезде «Ростов» (5:1).

При боснийском специалисте в игре «народной команды» сразу же появилась ясность. Строгое разграничение обязанностей, схема, позиции, выбор состава, замены — всё было приведено в приемлемый вид. Футболисты почувствовали твёрдую руку тренера, выполнили установки и победили.

Бывший футболист красно-белых Виктор Булатов отметил, что Слишкович, в отличие от Гильермо Абаскаля, управляет игрой «Спартака». Главное — чтобы боснийскому наставнику удалось сохранить всё то, что помогло победить «Ростов» — настрой, сплочённость и органичность, в частности в плане прессинга.

Именно высокое давление помогло красно-белым обыграть ростовчан. Их прессинг вынудил соперника ошибаться. Сначала «привёз» Сергей Песьяков, неудачно вынеся мяч от ворот. Затем Максим Осипенко сыграл рукой в своей штрафной. Обе возможности забить реализовал Хесус Медина. Также он записал на свой счёт результативную передачу.

Медина провёл лучший матч с тех пор, как перебрался из ЦСКА в состав «Спартака». Будет интересно понаблюдать за тем, как его встретят болельщики армейцев и чем футболист ответит им. Накал страстей ожидается сумасшедший.

У «народной команды» с результативностью дела обстоят не намного хуже, чем у армейцев. В 24 матчах в РПЛ и в 10 встречах в Кубке России она забила 54 мяча, но и пропустила немало — 35. Заключить пари на то, что сыграет ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Три последние очные встречи закончились именно так.

В победу «народной команды» верится чуть больше. Однако в словах Бушманова есть правда. Выявлять фаворита в московском дерби — всё равно что гадать по кофейной гуще. Обе команды наверняка сыграют с запредельным настроем и порадуют большим количеством забитых мячей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак» 25 апреля 2024 года

Без двух ведущих защитников ЦСКА придётся очень сильно постараться для того, чтобы не пропустить много. Однако это дерби и случиться может что угодно. Не исключено, что забьют армейцы больше. В атаке у них полный порядок. «Спартак» здорово прибавил после отставки Абаскаля. Главное — не сбавлять обороты. Посмотрим, как «народная команда» проявит себя в матче с принципиальным соперником.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.88.