«Урал» — «Ростов». Карпин сделает выводы

25 апреля состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Ростов». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.80. Успех ростовчан также оценён в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Ростов» 25 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Урал» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен также с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Урал» — «Ростов» (25.04.2024)

Сезон близится к завершению. На 25 апреля запланированы четыре встречи перенесённого 21-го тура чемпионата России. В самой ранней из них на стадионе «Екатеринбург Арена» померяются силами «Урал» и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Екатеринбуржцы прикладывают максимум усилий для того, чтобы выбраться из жуткого кризиса. В последних четырёх матчах в РПЛ они уступили «Крыльям Советов» (1:2), вничью сыграли со «Спартаком» (0:0) и здорово прибавившим «Сочи» (2:2), а победили московское «Динамо» (2:1).

До тех кондиций, которые были в начале сезона, «шмелям» ещё очень далеко. Во встрече со «Спартаком» они чудом зацепились за очки. Соперник нанёс почти в пять раз больше ударов в створ. Очень много выручал Илья Помазун. И всё это при том, что тогда «народной командой» руководил Гильермо Абаскаль.

В матче с «Сочи» подопечным Виктора Гончаренко также улыбнулась удача. Они здорово смотрелись до 70-й минуты. В концовке оранжево-чёрные отдали инициативу сопернику и чуть не потерпели поражение. Сочинцы простили. В компенсированное ко второму тайму время они упустили несколько голевых моментов.

У Гончаренко никак не получается найти баланс между качественной игрой в обороне и нападении. У его подопечных не получается держать высокий темп и грамотно обороняться на протяжении всех 90 минут. В 24 встречах в чемпионате России «шмели» пропустили 38 мячей. Столько же у «Ростова». Больше только у «Сочи».

Ростовчане на протяжении всего сезона показывают очень приятную глазу атакующую игру, но что творится у них в обороне — это сущий кошмар. Защитники и вратари допускают огромное количество ошибок. В матче последнего тура РПЛ со «Спартаком» они привели к разгромному поражению — 1:5.

Пережив смену главного тренера, красно-белые здорово прибавили. Однако главная причина поражения ростовчан не в этом. Первый тайм остался за жёлто-синими. Они смотрелись более собранно, опаснее атаковали. Переломными моментами матча стали «привозы» Сергея Песьякова и Максима Осипенко.

Голкипер отдал неточную передачу, которую превратил в гол Хесус Медина. Защитник заработал пенальти, сыграв рукой в своей штрафной площади. Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов призвал не преувеличивать значение ошибок ростовчан, но, ведь когда команда чувствует отсутствие надёжности за спиной, её мышление и восприятие меняются. Уверенность сходит на нет.

По ходу сезона подопечные Карпина регулярно сталкивались с ментальными проблемами. Много раз они упускали преимущество в два мяча. А всё потому, что у жёлто-синих нет веры в надёжность оборонительной линии. Поэтому команда располагается лишь на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Впрочем, закончить сезон «Ростов» может выше. Встречу со «Спартаком» из-за перебора жёлтых карточек пропустил приобретённый зимой качественный центральный защитник Умар Сако. В пяти предыдущих турах в РПЛ, в которых он принял участие, ростовчане потеряли очки только в матче с «Сочи» (2:2).

Победили жёлто-синие ряд сильных соперников — «Крылья Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1), «Динамо» (4:1) и «Факел» (1:0). После разгромного поражения во встрече с принципиальным соперником Карпин должен провести работу над ошибками и исправиться. Поставить на то, что его подопечные не проиграют «Уралу» и тотал будет больше 1.5 мяча, можно с коэффициентом 2.07.

Екатеринбуржцы располагаются на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. У них есть стимул в виде борьбы за выживание, но цепляться за очки он помогает далеко не всегда. Несмотря на старания Гончаренко и спасения Помазуна, оранжево-чёрные выиграли только 2 из 19 последних матчей в первенстве, а также пять раз сыграли вничью.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Ростов» 25 апреля 2024 года

Как бы Гончаренко ни старался исправить положение, «Урал» по-прежнему пребывает в чёрной пололе. Он демонстрирует низкокачественный футбол и постоянно теряет очки. У «Ростова» будущее перспективнее. Есть предпосылки к тому, что Карпин исправится за поражения в матче со «Спартаком». Возвращение надёжного защитника в состав — козырь в рукаве тренера.

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.07.