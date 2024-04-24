«Брайтон» — «Ман Сити». Гвардиола идёт за «золотым» дублем

Вылет из Лиги чемпионов не выбил «горожан» из колеи. Они намерены выиграть чемпионат и Кубок Англии.

25 апреля состоится матч 29-го тура АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.49. Успех «чаек» оценён в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 25 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Брайтон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Манчестер Сити» (25.04.2024)

Позади матчи 1/2 финала Кубка Англии. 25 апреля состоится перенесённый матч 29-го тура АПЛ. На стадионе «Фалмер» померяются силами «Брайтон» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом.

Для «Брайтона» сезон складывается не лучшим образом. Его очень сильно ослабила потеря ведущих футболистов летом. Команда напрочь утратила стабильность. Она располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от занимающего седьмое место «Манчестер Юнайтед» составляет шесть очков.

Роберто Де Дзерби хвалят коллеги и эксперты. Тренер старается выжать максимум из имеющихся ресурсов. Его подопечные не боятся сильных соперников. «Чайки» в каждом матче показывают качественный комбинационный футбол, много создают и радуют болельщиков результативностью. В 32 матчах в первенстве они забили 52 мяча.

В игре клуба из Брайтона энд Хоув всегда есть идея. Однако имеется и оборотная сторона медали демонстрируемого им приятного глазу открытого атакующего футбола. Подопечные Роберто Де Дзерби много пропускают, особенно в матчах с командами из верхней части турнирной таблицы.

Отчасти обусловлены нехватка крепости в обороне и неудовлетворительные результаты большим количеством травм. Докучают они «чайкам» на протяжении всего сезона. Многие футболисты, в частности взятый в аренду у «Барселоны» Ансу Фати, уже вернулись в состав, но пребывают в плохом тонусе.

Недавно Де Дзерби раскритиковал игру Фати. Он отметил, что нападающий должен выступать с большей самоотдачей. В 25 матчах во всех официальных турнирах в составе «Брайтона» Ансу забил только четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

У «Манчестер Сити» в хорошей форме пребывают практически все футболисты. Иначе у претендующей на победу в АПЛ команды быть и не может. «Горожане» занимают третью строчку в турнирной таблице первенства, но у них есть несколько матчей в запасе.

Если подопечные Хосепа Гвардиолы победят в этих встречах, то поднимутся на первую строчку. Испанский специалист ведёт команду к очередному чемпионству. Его подопечные выиграли пять из шести последних розыгрышей АПЛ. Выбить их из колеи на последнем отрезке сезона практически невозможно.

Хотя вылет из Лиги чемпионов довольно сильно ударил по состоянию «горожан». Они не без труда вышли в финал Кубка Англии. «Манчестер Сити» с минимальным перевесом победил на предыдущей стадии «Челси» (1:0). Было заметно, что команда очень сильно устала и морально просела.

Не реализовавший послематчевый пенальти в ответном матче с «Реалом» Бернарду Силва признался, что плохо спал после неудачного удара с «точки». Со временем сон португальского полузащитника пришёл в норму. Гвардиола не потерпит дизморали.

Испанский специалист – очень сильный стратег и мотиватор. «Челси» его подопечные победили на классе. Дальше должно быть легче. У «горожан» появилось время на то, чтобы немного перевести дух и привести мысли в порядок.

Поставить на то, что «Манчестер Сити» обыграет «Брайтон» и тотал будет больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. 7 из 10 последних очных встреч закончились именно так.

К грядущей игре «горожане» подходят с 17-матчевой беспроигрышной серией в первенстве. Ничьих только четыре. Велика вероятность, что подопечные Гвардиолы разгромят «Брайтон». В 32 матчах в АПЛ они забили 76 мячей, а пропустили 32.

Подопечные Роберто Де Дзерби выиграли только 4 из 17 последних встреч в чемпионате Англии. Из всех остальных турниров «чайки» вылетели. Максимум, что они могут сделать — это постараться навязать борьбу «горожанам» и забить.

Прогноз и ставки на матч 29-го тура АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Сити» 25 апреля 2024 года

Предстоящий матч должен подарить большое количество голов. «Брайтон» нестабилен и очень много пропускает, но по рисунку футбола и результативности к Де Дзерби вопросов нет. «Манчестер Сити» будет непросто, но он всё равно явный фаворит. «Горожане» мотивированы чемпионской гонкой. Упускать победу в первенстве на последнем отрезке сезона совсем не в их духе.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.