«Ахмат» — «Сочи». Морено остудит Адиева

Победа в матче с ЦСКА не говорит, что кризис закончился. Сочинцы гораздо стабильнее.

25 апреля состоится матч 21-го тура РПЛ «Ахмат» — «Сочи». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.26. Успех сочинцев оценивается в 3.18. На ничью дают коэффициент 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Сочи» 25 апреля 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Ахмат» — «Сочи» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 21-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Сочи» (25.04.2024)

Наступил решающий отрезок сезона в чемпионате России. Встреча 21-го тура РПЛ «Ахмат» — «Сочи» начнётся 25 апреля в Грозном на «Ахмат-Арене». Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск.

«Ахмат» в этом сезоне удивил со знаком минус, поскольку руководство клуба устроило чехарду с тренерами. Стартовали грозненцы под руководством Сергея Ташуева, затем его сменил Мирослав Ромащенко, а судя по всему, заканчивать этот розыгрыш РПЛ они будут с Магомедом Адиевым.

Этот специалист показал высший пилотаж со сборной Казахстана, выведя довольно среднюю по уровню команду в плей-офф Лиги наций и едва не пробившись на ЧЕ-2024. Успехи Адиева не остались незамеченными, и его пригласили спасать «Ахмат» от вылета.

А дела у клуба из Грозного идут, мягко говоря, нехорошо. После 24 матчей он находится на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Проблемы у «Ахмата» есть во всех линиях: слабая атака, которая забила 23 мяча, и ненадёжная защита, из-за которой было пропущено 37 голов. Хуже дела обстоят в обороне только у «Сочи» (39), «Урала» (38) и «Ростова» (38).

Тем не менее появление Адиева позволило «Ахмату» в минувшем туре завершить серию из четырёх поражений в РПЛ. Грозненцы неожиданно обыграли на выезде ЦСКА со счётом 2:1. Победу им принесли голы Конате и Бериши. Отметим, что Мохамед является лучшим бомбардиром клуба, хотя забил всего шесть мячей.

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено не выбрал для команды оборонительную модель, а адаптируется к каждому сопернику индивидуально. В идеале бывший помощник Луиса Энрике в «Барселоне» хочет видеть от «Сочи» контроль мяча и быстрое включение в отбор при потере.

Роберт Морено, в принципе, неплохо стартовал в качестве главного тренера «Сочи». У команды в весенней стадии сезона беспроигрышная серия в РПЛ составляет уже шесть матчей. Пять встреч она завершила вничью и победила дома «Спартак» со счётом 1:0.

«Сочи» находится на последнем месте в таблице РПЛ, но в игре команды не видно панических настроений. Подопечные Морено неплохо играют, по собственным меркам. Судя по всему, на сборах они полностью прониклись идеями испанского тренера и тщательно выполняют его план.

В минувшем матче с «Уралом» (2:2) сочинцы показали характер и умение атаковать, отыгравшись со счёта 0:2. В свою очередь, «Ахмат» нестабилен и только в последней встрече с ЦСКА показал признаки выхода из кризиса. Поэтому рассмотрим ставку на то, что «Сочи» не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча, за 2.26.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Сочи» 25 апреля 2024 года

«Барсы» воспряли духом после победы в матче со «Спартаком» и крутого камбэка в игре с «Уралом». «Ахмат» также получил заряд оптимизма, победив ЦСКА, но командная игра не выстроена, и Адиеву просто не хватит времени для выхода из кризиса. Тем не менее у него всё в порядке с атакой, да и сочинцы результативны в последних матчах. Отсюда наша ставка на то, что «Сочи» не проиграет и тотал будет больше 1.5 мяча.

Ставка: «Сочи» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 2.26.