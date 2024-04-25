«Тампа-Бэй» — «Флорида», третий матч. Кучерову не по душе игра Бобровского

26 апреля состоится матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Флорида». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Пантерз» можно за 2.35, а шансы «Лайтнинг» оценили коэффициентом 2.48. Ничья в основное время доступна за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Флорида» 26 апреля 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Тампа-Бэй» — «Флорида» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.07. Ставки на победу «Лайтнинг» с учётом ОТ принимают за 1.97. Шансы «Пантерз» выиграть матч оценили в 1.87.

Анализ и прогноз на третий матч серии «Тампа-Бэй» — «Флорида» (26.04.2024)

Набирает обороты борьба за Кубок Стэнли. 26 апреля во третьем матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет принимать «Флориду Пантерз» на «Амали-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск.

«Тампа-Бэй» перед двумя домашними матчами серии плей-офф находится в сложной ситуации. «Лайтнинг» проигрывают «Флориде» в серии со счётом 0-2 (2:3, 2:3 ОТ). Они столкнулись с очень неудобным для себя соперником, который умело обороняется и наказывает за малейшую расслабленность.

Главный тренер «молний» Джон Купер создал атакующую команду, которая максимально использует талант нападающего Никиты Кучерова, ставшего лучшим бомбардиром сезона. Россиянин набрал 144 очка в регулярке и уже добавил к ним два очка в плей-офф.

Атакующая схема принесла клубу 291 заброшенную шайбу в регулярном чемпионате и итоговое четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Занять строку выше «Тампа-Бэй» не позволила слабая игра в обороне — 268 пропущенных голов.

Предпочтение атакующего хоккея было заметно уже в первом матче серии с «Флоридой». Жаль, что «Пантерз» быстро вычислили характер игры и тактику «Лайтнинг». Они начали этим пользоваться.

Грамотно сдерживая нападение «молний», «Пантерз» реализовали свои шансы. Хотя было непросто. Кроме того, «коты» превосходят «молний» по перехватам в защите. Это позволяет быстро распрямляться контратакующей пружине «Флориды» и держать в постоянном напряжении Андрея Василевского.

К вратарю «Лайтнинг» нет никаких претензий. Скажем больше, если бы не россиянин, не дотянули бы «молнии» до овертайма в минувшей встрече. На другой стороне площадки уверенно играет Сергей Бобровский, защищающий ворота «Флориды». Он надёжен, не теряет концентрацию и вселяет уверенность в защитников.

«Флорида» отлично провела регулярный чемпионат и заняла первое место в Атлантическом дивизионе. Особенно отметим надёжную оборону команды — всего 200 шайб пропустили «Пантерз». Оборона играет большое значение в плей-офф НХЛ. Так было всегда.

Отлично вошёл в решающий отрезок сезона Владимир Тарасенко. 32-летний форвард, который влился в состав «Флориды» по ходу сезона, открыл счёт заброшенным шайбам в плей-офф, реализовав большинство в минувшей встрече. Он очень полезен при игре не только в нападении, но и в защите.

«Флорида» делает акцент на оборону и лишает «Тампа-Бэй» возможности проводить свои хитрые атаки. В то же время «Пантерз» постоянно оказывают давление на оборону «молний», вынуждая играть по их правилам. Учтём стабильность «котов». Всё это наталкивает на победу «молний» с учётом овертайма за 1.87.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй» — «Флорида» 26 апреля 2024 года

Дуэль российских голкиперов в серии пока складывается в пользу Бобровского, и мы не видим веских причин для изменения сценария. Задача сдерживать Кучерова резко снижает атакующий потенциал «молний». «Флорида» хладнокровно реализует свои моменты. «Пантерз» захватили инициативу в серии, пусть и обе победы были близкими. Мы считаем, что «Тампа-Бэй» нужен свежий план, а пока его нет, вновь выиграют «Пантерз».

Ставка: победа «Флориды» с учётом овертайма за 1.87.