«Бохум» — «Хоффенхайм». Вегорст увеличит темп

26 апреля состоится матч Бундеслиги «Бохум» — «Хоффенхайм». Начало игры — в 21:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «несгибаемых» можно с коэффициентом 2.25. Шансы «деревенских» оценили в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бохум» — «Хоффенхайм» 26 апреля 2024 года

Эксперты считают, что матч «Бохум» — «Хоффенхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют «несгибаемые», сыграет коэффициент 1.16. Гол «деревенских» доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Бундеслиги «Бохум» — «Хоффенхайм» (26.04.2024)

26 апреля стартует 31-й тур Бундеслиги. Открывать его будет матч между «Бохумом» и «Хоффенхаймом», который состоится на стадионе «Воновия Рурштадион». Начало встречи запланировано на 21:30 мск.

«Несгибаемым» не остаётся ничего другого, кроме борьбы за выживание в Бундеслиге. Причём лучше положение клуба не становится. Наоборот, ситуация ухудшается с каждым новым туром. «Бохум» занимает 16-е место в турнирной таблице, которое оставляет шанс остаться в первенстве, если удастся выиграть стыковые матчи.

Однако подопечные Хайко Бучера опережают зону прямого вылета лишь на пять очков. А ведь сезон ещё не закончен! В минувшей встрече «несгибаемые» проиграли «Вольфсбургу» со счётом 0:1. Это поражение продлило безвыигрышную серию «Бохума» до девяти матчей. За счёт чего клуб попробует исправить ситуацию и изменить своё положение – неизвестно.

Последний раз команда Бучера побеждала ещё во второй половине февраля, но кого! Обыграть удалось саму «Баварию» со счётом 3:2. Этим результатом можно было бы гордиться, если бы не такая затяжная серия неудач, которая последовала за победой. Хайко Бучер был приглашён с надеждой в корне изменить ситуацию. Ничего не получается.

«Хоффенхайм» решает совершенно другие задачи. Он тоже сильно мотивирован. «Деревенские» занимают девятое место, рассчитывая пробиться в топ-6. Тогда можно будет в следующем сезоне проверить свои силы в Лиге конференций. Такой опыт нужен клубу. Отставание от «Айнтрахта», расположившегося на шестом месте, составляет шесть очков. Не так много.

В последнем матче «Хоффенхайм» победил мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 4:3. Это была захватывающая дух игра. Стоит отметить волю и характер сине-белых. Победный мяч был забит на добавленной к основному времени минуте. «Деревенские» цепляются за очки, стараются не отставать от конкурентов. Есть только одна большая проблема – ужасная игра на выезде.

Семь поражений в последних девяти встречах в гостях. Всего лишь одна победа на этом отрезке, но в матче с дортмундской «Боруссией» (3:2). Хотя это никак не оправдывает «Хоффенхайм». Только по причине слабых выступлений на выездах назвать его фаворитом этого матча не поворачивается язык. Каким бы слабым ни был «Бохум».

Ставить на победу одной из команд – рискованно. В то же время не ждём ничью. За девять очных матчей никогда «Бохум» и «Хоффенхайм» не делили очки. То, что голов будет много – это ближе к истине. Предлагаем поставить на тотал больше 3.5 мяча с коэффициентом 2.15. К тому же прибавил футболист сине-белых Ваут Вегорст. Он забил два гола и отдал три результативные передачи в последних четырёх встречах.

Прогноз и ставки на матч «Бохум» — «Хоффенхайм» 26 апреля 2024 года

В этой встрече почти наверняка будет победитель. Никогда в истории очных встреч команды не играли вничью. Зато обе страдают из-за проблем с обороной, а «деревенские» плохо играют в гостях. У них наверняка возникнут сложности с мотивированными покинуть зону стыковых матчей «несгибаемыми». Вероятно, нас ждёт интересный и результативный матч, в котором будет забито не меньше четырёх мячей.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.15.