«Вашингтон» – «Рейнджерс», третий матч. Спасёт ли Овечкин «столичных»?

Думаем, что критика поможет Александру наиграть на гол, но что касается победы — тут всё сложно.

27 апреля состоится третий матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Вашингтон» – «Рейнджерс». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу команды из Нью-Йорка можно с коэффициентом 1.95. Шансы «Кэпиталз» оценили в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Вашингтон» – «Рейнджерс» 27 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч «Вашингтон» – «Рейнджерс» не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.90. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.40.

Анализ и прогноз на третий матч серии «Вашингтон» – «Рейнджерс» (27.04.2024)

«Рейнджерс» ведут в серии со счётом 2-0 и отправляются на «Кэпитал Уан-Арену», чтобы встретится с «Вашингтоном» в третьем матче 1/8 финала плей-офф НХЛ. Начало игры – не ранее 2:00 мск. Неужели для «столичных» всё скоро закончится?

В первом матче серии «синерубашечники» разгромили «Кэпиталз» со счётом 4:1. Автором одной из шайб стал Артемий Панарин, пребывающий в великолепной форме. Чего не скажешь об Александре Овечкине. Пока он не в силах спасти свою команду от поражений.

Во второй встрече «Рейнджерс» вновь выиграли, но уже со счётом 4:3. Примечательно, что первую шайбу забросил «Вашингтон», но подопечные Питера Лавиолетта быстро ответили и даже вышли вперёд в первом периоде. Во втором периде «столичные» отыграли один гол, но вновь пропустили две шайбы в ответ.

Благодаря большинству на заключительном отрезке матча команда Спенсера Карбери забила третий гол, но на этом остановилась. Не жалеет ли руководство «Вашингтона» об увольнении Питера Лавиолетта? Тренер отлично справляется со своей работой в «Рейнджерс».

У «синерубашечников» потрясающая глубина состава. Они запросто могут взять контроль над серией и довести дело до победы даже всухую. Мика Зибанежад за две встречи нанёс 10 бросков, забросил шайбу и отдал две голевые передачи. Он отлично справляется со своими обязанностями. Швед хорош в обводке.

Алекси Лафреньер тоже выделяется стабильной игрой в плей-офф, отдав три результативные передачи. На счету Артемия Панарина пока только одна шайба, но он несомненно будет только прибавлять. Россиянин провёл впечатляющую регулярку, набрав 120 (49+71) очков по системе «гол-пас».

Также стоит выделить защиту и вратарскую игру «Рейнджерс» в этих двух встречах. Игорь Шестёркин выручает команду. Во многом именно его надёжная игра помогает «синерубашечникам» вести в серии. «Вашингтон» не спит и наносит броски по воротам. Просто большая их часть не достигает цели, отражается и блокируется.

На протяжении многих лет «столичные» могли положиться на Александра Овечкина, который давно стал легендой клуба и гонится за рекордом Уэйна Гретцки. В концовке регулярного чемпионата россиянин заметно прибавил. Благодаря его стараниям «Кэпиталз» пробили дорогу в плей-офф. На этом всё?

Многие обрушились с критикой на Овечкина. В том числе главный тренер Спенсер Карбери. По его словам, Александр находится не в своей тарелке. Россиянин отреагировал, сказав, что это нехорошо. Он пообещал найти свою игру, включить больше силовой борьбы и искать открытый лёд, но получится ли? Заметны старания Тома Уилсона, который набрал три очка по системе «гол+пас» в двух встречах с «Рейнджерс».

Но ему нужна помощь капитана команды, иначе победы не добиться. Макс Пасиоретти сделал голевой пас, но всё ещё находится в поисках своей первой заброшенной шайбы в этом плей-офф. Появилась информация, что в третьей встрече 1/8 финала плей-офф НХЛ может принять участие ещё один россиянин – Иван Мирошниченко. Он тренировался в четвёртом звене вместе с Маленстином и Даудом в одной тройке.

Овечкин, возможно, находится на закате своей карьеры, но он всё ещё очень опасен, если нащупает свою игру. Учитывая огромный опыт, он обязательно это сделает. Плюс повлияет критика тренера и экспертов. Это всегда мотивирует и заставляет играть с удвоенной силой. Если чаще позволять ему выходить к воротам соперника с левого фланга, то один из его фирменных бросков достигнет цели.

Мы не будем выбирать победителя, а предложим ставку на гол Овечкина с коэффициентом 2.50. Если Александр не заиграет, то в серии с «Рейнджерс» рассчитывать «Вашингтону» будет не на что. Силы слишком неравны.

Прогноз и ставки на матч «Вашингтон» – «Рейнджерс» 27 апреля 2024 года

Для «столичных» не видно просвета. Мы рассчитываем, что правильно отреагирует на критику и воспрянет духом Овечкин на домашней арене, но даже его фантастическая игра может не спасти «Кэпиталз» от поражения. С другой стороны, возможно «Вашингтон» не обладает такими же навыками, как «Рейнджерс», но он силён, имеет железный характер. Конечно, Питер Лавиолетт напрямую знаком с внутренней кухней «кэпс». Ему проще подстроить свою команду под Александра и других форвардов. Будем ожидать гола от капитана – это важно.

Ставка: Александр Овечкин забьёт за 2.40.