«Спартак» — «Локомотив». Больше никаких 0:0 в дерби

28 апреля состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив». Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «народной команды» можно с коэффициентом 2.24. Успех железнодорожников оценён в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив» 28 апреля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» (28.04.2024)

28 апреля состоятся четыре встречи 26-го тура чемпионата России. В одной из них на стадионе «Лукойл Арена» померяются силами «Спартак» и «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск. Для «народной команды» это уже второе дерби за неделю.

Во встрече последнего тура РПЛ красно-белые сыграли вничью с ЦСКА (0:0). Матч многим не понравился, потому что было много борьбы и мало комбинационного футбола. Забить могли обе команды, но из-за проблем с завершением и качественного выступления защитников игра так и не раскрылась.

Железнодорожники опубликовали ироничный пост после матча ЦСКА — «Спартак», в котором сказано, что нужно было смотреть их игру с «Пари НН» (3:2). Последняя встреча действительно получилась интереснее, но теперь красно-зелёным необходимо самим не ударить в грязь лицом.

Красно-белым наверняка придаст дополнительной мотивации язвительный комментарий железнодорожников. А они и без этого пребывают на подъёме. Смена главного тренера повлекла поразительные перемены. У «Спартака» появилась чёткая структура игры, идея. Изменились процессы управления.

Незадолго до встречи с ЦСКА «народная команда» под руководством Владимира Слишковича разгромила на выезде «Ростов» (5:1). Она допустила минимальное количество брака, подловила на ошибках соперника и удержала преимущество в счёте. Всё как по учебнику.

В матче с армейцами подопечные Слишковича были менее целостны в фазе атаки и больше ошибалась при выходе из обороны. Им повезло, что соперник не сумел реализовать моменты. В то же время отличное выступление выдал Алексис Дуарте. Защитник разрушил очень много атак соперника.

У «Локомотива» с качеством футбола проблем не меньше, чем у «Спартака». На протяжении всего сезона он временами смотрится тускло и невнятно. Тем не менее за счёт силы воли и характера железнодорожникам получается переворачивать матчи и цепляться за очки.

В этом сезоне подопечные Михаила Галактионова совершили уже целых 10 камбэков. Во встрече последнего тура с «Пари НН» они отыгралась с 0:2. Причина, из-за которой красно-зелёным всё время приходится быть в роли догоняющих, — нехватка качества в защите. Зимние трансферы не помогли устранить эту проблему.

Зато у Галактионова отлично получается развивать молодёжь. Огромный прогресс наблюдается в игре многих молодых игроков, но отдельно стоит отметить Максима Глушенкова. В 24 матчах в РПЛ он забил шесть мячей и отдал 10 результативных передач. Использование форварда на позиции «ложной девятки» открыло для тренера большое пространство для тактических манёвров.

Во встрече 24-го тура чемпионата России железнодорожники сыграли вничью с ЦСКА (3:3). Игра получилась очень зрелищной и насыщенной событиями. Глушенков записал на свой счёт три голевых паса. Молодёжь настолько хороша, что места в составе нет для Артёма Дзюбы.

У «Локомотива» сформировался костяк из мобильных скоростных нападающих. Дзюба не вписывается. Галактионов сказал, что 35-летний нападающий готовится и помогает внутри команды. Для автоматического продления контракта на один сезон ему необходимо совершить ещё три результативных действия в РПЛ. В то, что Артёму это удастся, верится всё меньше. Времени осталось совсем мало.

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.97. Нерезультативной ничьей, как в матче «Спартак» — ЦСКА, не предвидится. Грядущую встречу пропустит Дуарте ввиду перебора жёлтых карточек. Без него надёжность оборонительной линии «народной команды» резко снизится.

«Локомотив» демонстрирует более открытый футбол, чем ЦСКА. У него просматривается явный крен в нападение, потому что в защите проходной двор. В 25 встречах в РПЛ железнодорожники забили 42 мяча, а пропустили — 34. «Народная команда» за это же время забила 34 гола, а получила в свои ворота 29 мячей.

Если Слишкович задержится у руля красно-белых, ему может оказаться по силам создать конкурентоспособную команду. Встречи с «Ростовом» и ЦСКА — это только начало его пути в качестве наставника «Спартака». Главное — не отходить от заданного курса. Пока что он приносит неплохие дивиденды и смотрится перспективно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Локомотив» 28 апреля 2024 года

Ироничный пост «Локомотива» подогревает и без того немалый интерес к предстоящей встрече. Это дерби обещает получиться гораздо результативнее, чем между «Спартаком» и ЦСКА. Показатели команд на дистанции, дисквалификация Дуарте, открытый футбол железнодорожников — что ещё нужно для того, чтобы забитых мячей было много с обеих сторон?

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.97.