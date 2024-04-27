«Тоттенхэм» — «Арсенал». Микель Артета — кудесник

Выиграть два главных лондонских дерби подряд? Для испанского тренера это как семечки пощёлкать.

28 апреля состоится матч 35-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.84. Успех «шпор» оценён в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 28 апреля 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.51.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Арсенал» (28.04.2024)

В АПЛ финальный отрезок сезона будет жарким. Идёт активная борьба за медали, попадание в зону еврокубков и за выживание. На 28 апреля запланированы три встречи 35-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в лондонском дерби померяются силами «Тоттенхэм» и «Арсенал». Стартовый свисток даст Майкл Оливер в 16:00 мск.

«Тоттенхэм» феноменально изменился после назначения на должность главного тренера Ангелоса Постекоглу. Уже конец сезона, а восхищение от проделанной им работы ощущается до сих пор. Тренер поставил клубу очень красивый атакующий футбол, сделав ставку на костяк лидеров.

Классно прибавил Сон Хын Мин. В 29 встречах в чемпионате Англии он забил 15 мячей и отдал девять результативных передач. Всего в 32 встречах в первенстве лилово-белые забили 65 голов, правда, и пропустили немало — 49. Это первый негативный аспект игры «Тоттенхэма».

Постекоглу хочется хвалить бесконечно, но есть вещи, которые ему решить не под силу. На протяжении всего сезона австралийскому специалисту доставляют большие проблемы кадровые потери. Если бы их не было, команда могла бы вести борьбу с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» за золотые медали первенства.

«Шпорам» приходится довольствоваться всего лишь пятым местом в турнирной таблице АПЛ. Матч последнего тура первенства они разгромно проиграли «Ньюкаслу» (0:4). К предстоящей встрече они подходят не в лучшем расположении духа.

Бóльшая часть футболистов «Тоттенхэма» восстановилась от травм. Давно вернулись в состав Микки ван де Вен и Джеймс Мэддисон. Однако их тонус далёк от того, который был в начале сезона. Влияние защитника и хавбека на игру ощутимо снизилось.

«Арсенал» когда-то тоже переживал подобный этап развития. С тех пор Микель Артета достиг огромного прогресса. Он построил шикарную молодую команду, которая закалилась неудачами, набралась опыта и начала разрывать АПЛ.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии. Прошлогодний опыт научил их тому, что, если хочешь выиграть золотые медали первенства, нужно уметь быстро оправляться от поражений и играть строго на победу в каждом матче.

Вылет из Лиги чемпионов и поражение в матче 33-го тура АПЛ не выбили «канониров» из колеи. В последних двух встречах в первенстве они уверенно обыграли «Вулверхэмптон» (2:0) и уничтожили «Челси» (5:0).

В 34 встречах в АПЛ «канониры» забили целых 82 мяча, а пропустили только 26. Это лучшие показатели в лиге. Микель Артета — настоящий кудесник. Под его чутким руководством раскрылся талант Кая Хаверца. В последних 10 матчах в первенстве он записал на свой счёт семь голов и четыре результативные передачи.

Поставить на то, что «Арсенал» победит лилово-белых, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. То, что встреча состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», не даёт большого преимущества «шпорам».

«Канониры» лучше всех в АПЛ выступают на выезде. Они проиграли только в 3 из 17 встреч в первенстве в гостях и столько же раз сыграли вничью. За этот период времени «канониры» пропустили только 11 голов, а забили — 39.

Прогноз и ставки на матч 35-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал» 28 апреля 2024 года

Травмы — очень большая помеха для «Тоттенхэма». В матчах с сильными соперниками они сказываются особенно. «Арсенал» запредельно мотивирован и заряжен. Чемпионская гонка не позволяет ему сделать глоток свежего воздуха. Впрочем, «канониры» шикарно справляются с давлением. У них изменился в лучшую сторону менталитет. Шансов на победу в АПЛ стало гораздо больше.

Ставка: победа «Арсенала» за 1.84.