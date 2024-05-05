«Салернитана» — «Аталанта». Миранчук придёт на выручку Гасперини

Россиянин помог тренеру подготовиться к ответной игре с «Ливерпулем». Подсобит и с выходом в финал Лиги Европы.

6 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Аталанта». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «богини» можно с коэффициентом 1.37. Успех «морских коньков» оценён экспертами в 8.90. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Салернитана» — «Аталанта» 6 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Салернитана» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Аталанта» (06.05.2024)

Сезон чемпионата Италии близится к завершению. 6 мая состоятся две встречи 35-го тура Серии А. В самой ранней из них на стадионе «Ареки» в Салерно местная «Салернитана» примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр — Эрманно Феличани.

«Салернитана» катастрофически плохо проводит сезон. Она замыкает турнирную таблицу первенства. «Морские коньки» уже лишились шансов сохранить прописку в элитном дивизионе страны. Отставание от располагающегося на спасительной 17-й строчке «Эмполи» слишком велико — 16 очков. Таким образом, клуб досрочно вылетел в Серию В.

Руководство команды три раза прибегало к смене главного тренера, но и это никоим образом не помогло тёмно-красным, а может, даже помешало. Мотивация в виде борьбы за выживание — тоже. Они проиграли 13 из 16 последних матчей в Серии А. Другие ознаменовались ничейными результатами.

Относительно неплохой отрезок был при Филиппо Индзаги. Под его руководством команда из Салерно выиграла 2 из 16 встреч в первенстве и четыре раза сыграла вничью. После отставки бывшего футболиста «Милана» тёмно-красные погрузились в кромешную тьму. Возможно, руководству стоило дать ему больше времени.

В последних 10 встречах в чемпионате Италии «Салернитана» пропустила целых 26 мячей, а забила только шесть. При Индзаги клуб пореже пропускал и почаще радовал результативностью. Впрочем, какая уже теперь разница? «Морские коньки» доигрывают сезон как получится и готовятся к перестройке.

У «Аталанты» выиграть предстоящий матч интереса больше, чем у «морских коньков». Команда из Бергамо занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А, но может закончить сезон как минимум на пятом месте, если одержит победы во всех оставшихся встречах.

«Богиня» набрала поистине шикарный ход. Она проиграла только 4 из 19 последних матчей в чемпионате Италии и столько же раз сыграла вничью. Кроме того, подопечные Джан Пьеро Гасперини вышли в финал Кубка Италии, разгромив в ответном матче 1/2 финала «Фиорентину» (4:1).

Это ещё не всё. Бергамаски подготовили отличную почву для получения путёвки в финал Лиги Европы. Они на выезде сыграли вничью в первом матче 1/2 финала с «Марселем» (1:1). Поддержка домашних трибун даст «богине» солидное преимущество в ответной встрече.

Результаты просто великолепные. Грамотное руководство Гасперини и хорошая глубина состава — вот основополагающие факторы успеха «богини». Пребывают на подъёме практически все футболисты «Аталанты», в частности Алексей Миранчук, к которому ранее у тренера отчётливо прослеживалось недоверие.

У некоторых складывается ощущение, что Гасперини по-прежнему недолюбливает россиянина и выделяет ему слишком мало игрового времени. Однако наставник создал правильную конкуренцию за место в основе. Миранчука она мотивирует. В 35 неполных матчах во всех турнирах в составе бергамасков он забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Алексей достиг значительного индивидуального прогресса. Он демонстрирует более стабильную игру, прибавил в скорости и стал эффективнее использовать свою технику. В первом матче с «Марселем» россиянин появился на поле в самой концовке. У Гасперини нет причин для того, чтобы не выделить ему побольше времени в грядущем матче.

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Совсем скоро «богиня» сыграет в ответной встрече с «Марселем». Однако подопечные Гасперини уже привыкли выступать через каждые три-четыре дня. Тренер знает, какой нужно подобрать состав на предстоящий матч, чтобы сохранить силы на Лигу Европы.

Между первой и второй встречами с «Ливерпулем» подопечные Гасперини сыграли вничью со здорово прибавившей на последнем отрезке сезона «Вероной» (2:2). «Мастифы» отыгрались с 0:2, но после появления Миранчука на поле инициатива вернулась к «богине». Россиянин чуть не забил на 73-й и 87-й минутах. В обоих случаях его плотные удары отбил голкипер соперника Лоренцо Монтипо.

У «Салернитаны» с вратарской позицией дела обстоят хуже, чем у «Вероны». Дело в том, что в лазарете пребывает основной вратарь тёмно-красных Гильермо Очоа. Его сменщик Бенуа Костиль менее надёжен. Хотя много пропускает команда не столько из-за вратарей, сколько из-за проходного двора в защите. В 34 матчах в Серии А она получила 73 мяча — больше всех.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Аталанта» 6 мая 2024 года

«Салернитана» уже вылетела в Серию В. У неё гораздо меньше стимула, чем у «Аталанты». «Морские коньки» постоянно терпят поражение и очень много пропускают. Набравшие отменный ход бергамаски даже полуосновным составом должны уверенно победить тёмно-красных. Они преуспевают во всех турнирах. У Гасперини всё работает как швейцарские часы. Он вполне может положиться на Миранчука и других редко получающих игровое время футболистов.

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 1.98.