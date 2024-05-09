«Ницца» — «Гавр». Кузяев не хочет в Лигу 2

10 мая состоится матч 33-го тура Лиги 1 «Ницца» — «Гавр». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «орлят» можно с коэффициентом 1.60. Успех тёмно-синих оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ницца» — «Гавр» 10 мая 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Ницца» — «Гавр» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Франции «Ницца» — «Гавр» (10.05.2024)

В чемпионате Франции основная интрига развернулась в нижней части турнирной таблицы. В верхней всё более-менее понятно. 10 мая состоятся две встречи 33-го тура Лиги 1. В одной из них на стадионе «Альянц Ривьера» встретятся «Ницца» и «Гавр». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

«Ницца» классно провела первую половину сезона. Казалось даже, что она способна навязать борьбу «ПСЖ» за чемпионство. Спад начался в декабре, и чем больше увеличивалось отставание от парижан, тем нестабильнее становились «орлята». Они выиграли только 3 из 12 последних матчей в первенстве.

У Франческо Фариоли испортилось то, за счёт чего в первой половине сезона регулярно получалось набирать очки — слаженная игра в защите. «Гимнасты» стали чаще пропускать и проигрывать. В последних 12 встречах в чемпионате Франции они пропустили больше, чем в 19 предыдущих — 14 мячей.

Может показаться, что под занавес сезона «орлята» немного воспряли духом. К предстоящей встрече они подходят с четырёхматчевой беспроигрышной серией. Однако ни о каком эмоциональном подъёме на самом деле речи не идёт. «Ницца» по-прежнему пребывает в чёрной полосе.

«Гимнасты» набрали очки за счёт того, что в соперниках были удобные команды. Победили они располагающийся в зоне вылета «Лорьян» (3:0) и идущий на 13-м месте «Страсбург» (3:1). Вничью подопечные Фариоли сыграли с клубами, у которых отчётливо проглядывается спад — с «Реймсом» (0:0) и «Марселем» (2:2).

Для «Гавра» спад — это непозволительная роскошь. Он занимает безопасную 15-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1. Однако отрыв от идущего следом в зоне стыков «Метца» невелик — три очка. Впрочем, Лука Элснер весьма недурно мотивировал команду на заключительный отрезок сезона.

В последних двух матчах в Лиге 1 тёмно-синие сыграли вничью с «ПСЖ» (3:3) и победили «Страсбург» (3:1). В обеих встречах Элснер лишь в концовке выпустил Далера Кузяева. Возможно, повышение конкуренции за место в основе мотивирует россиянина.

Эснер уже прибегал к такому трюку в середине сезона. Набравшись сил и обретя стимул, россиянин заметно прибавил. «Гавр» выдал четырёхматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Франции, набрав очки во встречах с весьма сильными клубами. Хочется верить, что так же будет и в этот раз.

Кузяев очень классно начал сезон. Переезд во Францию его воодушевил. Соперники не знали, чего ожидать от россиянина и оригинального Луки Элснера. Но чем чаще Далер играл, тем больше защитники других клубов адаптировались к поведению бывшего футболиста «Зенита» на поле и хитростям тренера.

На финишной прямой Кузяеву и другим футболистам «Гавра» необходимо выложиться на полную. В грядущем матче в особенности. У «Ниццы» тоже имеется стимул. Она располагается на пятой строчке в таблице Лиги 1. Отрыв от занимающего четвёртое место, которое дарует путёвку в квалификацию Лиги чемпионов, «Лилля» составляет четыре очка, но у «орлят» есть ещё игра в запасе.

Заключить пари на то, что в предстоящем матче сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. На последнем отрезке сезона у «Ниццы» и «Гавра» заметно повысилась результативность, а также стало больше проблем оборонительного плана.

Во встрече 16-го тура текущего розыгрыша Лиги 1 команды забили четыре мяча — 3:1. Они совсем не стеснялись идти вперёд. А ещё матч получился весьма эмоциональным. На двоих клубы схлопотали семь карточек, две из которых — красные. Вряд ли они будут скромничать в предстоящей игре. Борьбы должно быть много.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «Гавр» 10 мая 2024 года

Выявить фаворита не представляется возможным. У «Ниццы» будет поболее ресурсов и лучше результаты на дистанции. Тем не менее в последнее время она крайне нестабильна и часто пропускает. У «Гавра» тоже есть проблемы в защите, но борьба за выживание здорово его подстёгивает. На ничьей с «ПСЖ» и победе в матче со «Страсбургом» тёмно-синие не остановятся.

Ставка: обе забьют за 2.06.