«Оренбург» — «Локомотив». Деограсии поможет поддержка болельщиков

12 мая состоится матч 28-го тура РПЛ «Оренбург» — «Локомотив». Начало — в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.20. Успех железнодорожников оценивается в 3.08. На ничью дают коэффициент 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч «Оренбург» — «Локомотив» 12 мая 2024 года

Букмекеры считают, что игра «Оренбург» — «Локомотив» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.53.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив» (12.05.2024)

Наступил решающий отрезок сезона в чемпионате России. Встреча 28-го тура РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» начнётся 12 мая на стадионе «Газовик». Стартовый свисток раздастся в 14:00 мск.

«Оренбург» находится в сложной ситуации, поскольку вынужден спасаться от вылета в Первую лигу. Нестабильные результаты и частые спады по ходу этого сезона не позволили подопечным Давида Деограсии без нервотрёпки завершить сезон.

За примером далеко ходить не нужно, ведь только в минувшем туре «Оренбург» завершил серию из трёх поражений. Для этого команде пришлось преодолеть сопротивление «Крыльев Советов» (2:1). Помогла удержать преимущество поддержка болельщиков, поскольку подопечные Давида Деограсии находились под давлением: самарцы нанесли 16 ударов и выполнили 13 угловых.

Таким образом, оренбуржцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. От «Балтики», которая находится на предпоследнем месте в зоне вылета, их отделяет всего три очка, поэтому важно не расслабляться.

«Оренбург» — это типичная домашняя команда, поскольку 21 очко из 29 он набрал на стадионе «Газовик». Результативно играет атака, и неплохо организована оборона. Стоит отметить лучшего бомбардира клуба Дмитрия Воробьёва, который забил семь мячей и сделал голевой пас.

В свою очередь, «Локомотив» более сбалансирован, поэтому на выезде не испытывает таких глобальных проблем, как «Оренбург». Конечно, железнодорожникам не хватает стабильности, и в целом в весенней части сезона результаты могли быть лучше. Поражения в дерби с «Динамо» (1:2) и «Спартаком» (2:3), а также в игре Кубка России с «Уралом» (0:1) были восприняты болезненно.

«Локомотив» набрал 44 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. Нужно отметить, что у подопечных Галактионова был хороший шанс включиться в борьбу за титул, поскольку «Зенит» и «Краснодар» в последних встречах играют слабо, но железнодорожники не воспользовались удачной ситуацией. Они набрали всего восемь очков в последних пяти матчах.

Весьма вероятно, что на игру команды оказывает влияние внутреннее напряжение, которое создаёт Артём Дзюба. Источники сообщают, что ветеран находится в плохой форме и по этой причине в весенней части сезона играет редко, чем крайне недоволен. У форварда летом истекает контракт, и перспективы его продления туманны.

«Оренбург» в домашних играх преображается: результативная атака, вполне надёжная оборона и постоянное давление на соперника. В весенней части сезона РПЛ подопечные Давида Деограсии выиграли дома четыре матча из пяти. У них есть мотивация. Рассмотрим ставку на то, что «Оренбург» не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.39.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» 12 мая 2024 года

Домашние матчи «Оренбург» играет хорошо. Команда владеет инициативой, активно атакует и выиграла четыре матча из пяти в весенней части сезона. «Локомотив» нестабилен и под давлением часто совершает ошибки в защите. Поэтому мы предлагаем сделать ставку на то, что «Оренбург» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча.

Ставка: «Оренбург» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.39.