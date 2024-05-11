«МЮ» — «Арсенал». Артета будет счастлив

Что может быть лучше победы в матче с принципиальным соперником? Разве что отрыв от «Манчестер Сити».

12 мая состоится матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» можно с коэффициентом 1.43. Успех «красных дьяволов» оценён в 7.10. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 12 мая 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (12.05.2024)

В АПЛ идёт активная борьба за медали, попадание в зону еврокубков и за выживание. На 12 мая запланирована встреча 37-го тура первенства. На стадионе «Олд Траффорд» померяются силами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

Во встрече последнего тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» потерпел разгромное поражение. Он уступил располагающемуся в нижней части турнирной таблицы «Кристал Пэлас» со счётом 0:4. Бывший легендарный полузащитник клуба Пол Скоулз расценил это как последний гвоздь в крышку гроба.

«Красные дьяволы» спустились на восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. По информации СМИ, некоторые футболисты «МЮ» опасаются, что до конца сезона они не выиграют ни одного матча. Календарь очень сложный, атмосфера в раздевалке удручающая, а Эрик тен Хаг теряет контроль над подопечными.

Совершенно очевидно, руководству «Манчестер Юнайтед» предстоит проделать большой объём работы летом. Манкунианцам необходимы свежая кровь и смена устоя. Травматичность и нестабильность текущего состава сильно испортили жизнь тен Хагу. Однако и к нидерландскому специалисту есть ряд вопросов.

Тен Хаг не сумел справиться со своей работой, обладая одним из самых дорогих составов в лиге. «Красные дьяволы» демонстрируют невнятный футбол и непростительно много пропускают даже во встречах с андердогами. Особенно на последнем отрезке сезона.

Соперничество между «красными дьяволами» и «Арсеналом» всегда было особенным. Однако за счёт одного лишь настроя «Манчестер Юнайтед» не избежать поражения в предстоящей встрече. Сеск Фабрегас считает, что нынешние «канониры» слишком сильны для манкунианцев.

Подопечные Микеля Артеты ведут борьбу с «Манчестер Сити» за золотые медали чемпионата Англии. В последних 16 турах в первенстве они потеряли очки только во встречах с «горожанами» (0:0) и «Астон Виллой» (0:2). За этот период времени лондонцы пропустили только восемь мячей, а забили 51.

Показатели просто фантастические, впрочем, как и футбол «Арсенала». Он играет в излюбленной Артетой доминирующей манере, сметая всех на своём пути в АПЛ. Преуспеть в Лиге чемпионов и других турнирах у «канониров» не получилось, но, возможно, им это удастся в следующем сезоне. Команда молодая и очень быстро прогрессирует.

Индивидуальный рост ведущих футболистов «канониров» стремительно повышается. Мартин Эдегор и Букайо Сака проводят выдающийся сезон. В критические моменты их мастерство оказывает огромное влияние на игру. Также отдельно стоит отметить прогресс Деклана Райса и Кая Хаверца. Артета полностью раскрыл их потенциал.

Райс в 36 встречах в чемпионате Англии записал на свой счёт семь голов и восемь результативных передач. Хаверц принял участие в 35 матчах, забил 12 мячей и отдал шесть голевых пасов. Заключить пари на то, что сыграет индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04.

Всего в 36 встречах в АПЛ подопечные Микеля Артеты забили целых 88 голов. «Красные дьяволы» за этот же период времени пропустили 55 мячей. В предстоящей встрече манкунианцы могут получить целую авоську. В защите у них самый настоящий проходной двор. «Канониры» им ошибок не простят.

Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» 12 мая 2024 года

«Манчестер Юнайтед» переживает трудные времена. Он очень ослаблен травмами и часто пропускает. «Красные дьяволы» истощены физически и морально. «Арсенал», наоборот, сверхмотивирован чемпионской гонкой и пребывает на подъёме. «Канониры» невероятно много забивают и побеждают всех без разбору.

Ставка: индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2.5 мяча за 2.04.