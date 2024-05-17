«Хоффенхайм» — «Бавария». Мюнхенцы совсем расклеились

18 мая состоится матч 34-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Бавария». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 2.00. Шансы сине-белых оцениваются в 3.15. На ничью дают коэффициент 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 34-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Бавария» 18 мая 2024 года

Аналитики считают, что игра «Хоффенхайм» — «Бавария» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.28.

Анализ и прогноз на матч 34-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Бавария» (18.05.2024)

Подошёл к логическому завершению очередной сезон чемпионата Германии. Игра заключительного 34-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Бавария» запланирована на 18 мая. Встреча пройдёт на «ПреЦеро Арене». Стартовый свисток раздастся в 16:30 мск.

«Бавария» упустила шанс спасти сезон. Успешное продвижение команды в плей-офф Лиги чемпионов могло заслонить неудачи в Бундеслиге и Кубке Германии. Но поражение в ответном матче с мадридским «Реалом» (1:2) перечеркнуло надежды мюнхенцев.

В этом сезоне Бундеслиги перед «Баварией» уже не стоят глобальные задачи. Команда не опустится ниже третьего места, но всё ещё может взять серебро. После 33 матчей «красные» находятся на второй строчке в турнирной таблице, опережая «Штутгарт» на два очка.

Амбициозные «швабы» горят желанием сместить мюнхенцев со второго места. Следующий матч они проведут с мёнхенгладбахской «Боруссией». Поэтому шансы велики — с учётом того, как нестабильны в решающих встречах мюнхенцы.

Неожиданный сюжет возник в истории с главным тренером «Баварии». Томас Тухель объявил, что летом 2024 года покинет свой пост, чтобы руководство «красных» подыскивало ему замену. Но возможные кандидаты один за другим выбывали из шорт-листа. Хаби Алонсо решил остаться в «Байере», а, судя по сообщениям источников, с Ханс-Дитером Фликом договориться не удалось.

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация — «Бавария» не может найти достойную замену Тухелю. В условиях цейтнота он оказался в выгодном положении, поскольку руководство «красных» провело с ним переговоры о продлении сотрудничества. Однако в итоге Томас всё же отказался от предложения.

Гарри Кейн же вновь оказался в проигрыше. Он не сможет побить рекорд Роберта Левандовского, забившего 41 гол в сезоне-2020/2021. У англичанина 36 мячей, и в последней встрече он вряд ли появится на поле, поскольку получил травму.

А вот у «Хоффенхайма» есть вполне понятная цель на последний матч — необходимо победить, чтобы гарантировать себе место в еврокубках на следующий сезон. Сине-белые находятся на седьмой строчке, набрав 43 очка. «Фрайбург» отстаёт на одно очко, поэтому подопечным Пеллегрино Матараццо нельзя проигрывать.

В целом «деревенские» проводят неплохой сезон. У команды акцент смещён в сторону атаки, поэтому часто в играх сине-белых забивалось много голов. Если бы не огромное количество ошибок в защите, которые привели к 64 пропущенным мячам в Бундеслиги, подопечные Матараццо могли бы претендовать и на место в четвёрке.

Главную ударную силу «Хоффенхайма» в нападении составляют Максимилиан Байер, который забил 15 голов, и Андрей Крамарич с 12 забитыми мячами. 32-летний хорват к тому же отдал пять результативных передач.

«Красные» вполне могли бы отнестись к игре с «Хоффенхаймом» без особого настроя, если бы не желание завершить сезон на втором месте. Но и у сине-белых есть важнейшая задача, поэтому в их мотивации сомневаться не приходится. Кроме того, они уступили дома только в 2 из 10 последних матчей. Изучим ставку на то, что подопечные Матараццо не проиграют, за 1.85.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Бавария» 18 мая 2024 года

Для «Хоффенхайма» результат матча с «Баварией» крайне важен. Чтобы не обращать внимание на конкурентов, сине-белым нужно побеждать, но и ничья их устроит при определённых раскладах. «Деревенские» на протяжении сезона слабо играли на домашнем поле, однако в последних встречах заметно улучшили результаты. Если они также проведут матч с «Баварией», то смогут рассчитывать хотя бы на ничью. Особенно учитывая травмы мюнхенцев.

Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет за 1.85.