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Словакия – Украина: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Европы по футболу

Словакия – Украина: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Европы по футболу
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Словакия – Украина.

Ставка: победа Словакии за 3.80.

«Сборная Словакии в первом туре совершила на данный момент главную сенсацию группового этапа. Команда Франческо Кальцоны обыграла сборную Бельгию – 1:0. Иван Шранц забил этот мяч в начале встречи и словаки, в целом, уверенно и спокойно довели игру до победного финиша. Вообще, у них весьма крепкая команда и они это доказали.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот подопечные Сергея Реброва откровенно разочаровали. Они безвольно проиграли Румынии с крупным счётом 0:3. Честно говоря, столь слабо на этом Евро пока ещё никто не выглядел. Теперь украинцам необходимо реабилитироваться. Но вряд ли словаки дадут им такую возможность.

Кстати, в 2018 году в Лиге Наций Словакия разгромила Украину — 4:1. Игра не будет в одни ворота, но словаки сейчас сильнее. Они и выиграют», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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