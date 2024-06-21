Словакия – Украина: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Европы по футболу

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Словакия – Украина.

Ставка: победа Словакии за 3.80.

«Сборная Словакии в первом туре совершила на данный момент главную сенсацию группового этапа. Команда Франческо Кальцоны обыграла сборную Бельгию – 1:0. Иван Шранц забил этот мяч в начале встречи и словаки, в целом, уверенно и спокойно довели игру до победного финиша. Вообще, у них весьма крепкая команда и они это доказали.

А вот подопечные Сергея Реброва откровенно разочаровали. Они безвольно проиграли Румынии с крупным счётом 0:3. Честно говоря, столь слабо на этом Евро пока ещё никто не выглядел. Теперь украинцам необходимо реабилитироваться. Но вряд ли словаки дадут им такую возможность.

Кстати, в 2018 году в Лиге Наций Словакия разгромила Украину — 4:1. Игра не будет в одни ворота, но словаки сейчас сильнее. Они и выиграют», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».