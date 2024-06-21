Нидерланды — Франция: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Европы по футболу

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Франция.

Ставка: победа Нидерландов по угловым за 2.41.

«Нидерланды сыграют с Францией в групповом этапе Евро-2024. В 1-м туре голландцы победили сборную Польши, забив гол на последних минутах. Сработала замена Рональда Кумана — вышел и забил Вегорст. Голландцы в целом начали очень бодро матч с Польшей, создавали моменты часто за счёт индивидуальных действий, проходов Гакпо. Но во втором тайме испытали они проблемы. Казалось, что в атаке голландцы играли предсказуемо для сборной Польши. И именно поэтому уже во втором тайме Нидерланды испытывали проблемы в созидании, и, в общем, наверное, могла сборная атаковать и лучше, по крайней мере, ждали от неё большего. Есть над чем работать Куману в построении позиционной атаки.

Что касается сборной Франции, то она обыграла Австрию в своём стиле. Я бы сказал, в таком сдержанном очень футболе. Дешам очень любит адаптироваться под соперников, очень любит, когда его команда комфортно чувствует себя в разных режимах — и с мячом, и без мяча, может мяч отдать сопернику, убегать в быстрые атаки. И мы заметили тенденцию: уже не первый крупный турнир, когда Франция на групповом этапе начинает осторожно. Как правило, распределяет силы по дистанции всего турнира.

Поэтому какой-то суперъяркой игры на групповых этапах, как правило, Франция не показывает. Я думаю, что это похожая ситуация. Сборная одержала победу, могла забить больше голов. Могла, впрочем, и пропустить, но в целом создала больше моментов, чем Австрия, и победила.

Не сыграет с голландцами Мбаппе. Судя по всему, это большая потеря. А вот станет ли это серьёзнейшей проблемой, посмотрим. Понятно, что у Франции огромное количество игроков линии атаки, которые могут выйти. Но другое дело, что такого как Мбаппе заменить невозможно. Он такой один.

В любом случае потенциал атакующей Франции, конечно, огромный. Я бы в этом матче выбрал такую ставку. Думаю, Дешам не считает зазорным отдавать мяч сопернику, неважно какому — отдать и адаптироваться, сделать ставку на контратаки, быстрые атаки, атаки на пространстве. В этой связи, может быть, голландцы будут инициативнее. Может быть, они сыграют смелее. И я выбрал «победу Нидерландов по угловым» с хорошим коэффициентом 2.41», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».