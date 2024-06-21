Нидерланды — Франция: прогноз Семёна Зигаева на игру группового турнира Евро-2024

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Франция.

Ставка: Франция не проиграет и ТБ 2.5 за 2.75.

«Очная дуэль главных фаворитов группы D. Обе команды победили в первом туре и настроены в своем квартете победить. Нидерланды набрали волевые три очка. Игра с Польшей с самого начала складывалась не по их сценарию. Быстрый пропущенный мяч случился уже на 16-й минуте. Ответного мяча долго ждать не пришлось, Коди Гакпо сделал счёт 1:1 уже на 29 минуте.

Победа случилась в концовке игры, Вут Вегхорст оказался первым на мяче и переиграл вратаря, итоговая победа команды Роналда Кумана. Франция тоже времени зря не теряла, уже на старте игры команда Дидье Дешама завладела инициативой, результатом которой стал автогол австрийцев. Килиан Мбаппе здорово прошел по флангу, навесил и в результате рикошета мяч залетел в ворота Патрика Пенца.

Во втором тайме Франция создала моментов для нескольких гипотетических взятий ворот, вот только реализовать свои моменты не получилось. Самый явный момент был у Килиана Мбаппе, он выскочил один на один, но переиграть вратаря не смог. В ближайшей игре французам придется обходиться без него, Килиан в верховом единоборстве сломал нос, сроки его возвращения пока неизвестны.

Франция более сбалансированная команда, но без Мбаппе будет нелегко, тем не менее предположу, что проиграть в ближайшем матче они не должны. Ставка: Франция не проиграет + общий тотал больше 2,5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».