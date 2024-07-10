Нидерланды — Англия: прогноз Артура Петросьяна на встречу чемпионата Европы по футболу

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: ТБ 2 за 1.90.

«В этом матче будет больше событий, заслуживающих внимания. В последнем матче англичане понравились больше, чем в предыдущих встречах. Фоден в более центральной роли вышел, Сака больше пространства получил. В целом англичане более остро действовали наконец-то.

Мне кажется, что в предстоящем матче Англии будет легче, чем в предыдущих матчах, так как Нидерланды не будут и не умеют обороняться всеми силами, как это делали предыдущие соперники Англии. Нидерланды больше думают об атаке, да и центр поля у голландцев средний.

Понятно, что голландцы попытаются использовать свои козыри, а это быстрые атаки и активные фланги. Игра может получиться интересная и не самая медленная. Я бы взял ТБ 2 аж за 1.90», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».