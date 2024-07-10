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Нидерланды — Англия: прогноз Артура Петросьяна на встречу чемпионата Европы по футболу

Нидерланды — Англия: прогноз Артура Петросьяна на встречу чемпионата Европы по футболу
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Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия.

Ставка: ТБ 2 за 1.90.

«В этом матче будет больше событий, заслуживающих внимания. В последнем матче англичане понравились больше, чем в предыдущих встречах. Фоден в более центральной роли вышел, Сака больше пространства получил. В целом англичане более остро действовали наконец-то.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
10 июля 2024, среда. 22:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что в предстоящем матче Англии будет легче, чем в предыдущих матчах, так как Нидерланды не будут и не умеют обороняться всеми силами, как это делали предыдущие соперники Англии. Нидерланды больше думают об атаке, да и центр поля у голландцев средний.

Понятно, что голландцы попытаются использовать свои козыри, а это быстрые атаки и активные фланги. Игра может получиться интересная и не самая медленная. Я бы взял ТБ 2 аж за 1.90», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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