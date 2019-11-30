«Не надо беспокоиться». Россияне провалились в первой гонке нового сезона

Вот и стартовал новый розыгрыш Кубка мира по биатлону. Признайтесь себе честно, чего вы больше ждёте от сборной России в следующие четыре месяца – побед или разочарований?



Если вы настроены пессимистично, то ваши ожидания пока оправдываются.

«Не надо беспокоиться»

В первой гонке нового сезона – динамичном супермиксте – сборную России представляли Матвей Елисеев и Тамара Воронина. И если у Матвея опыт выступлений в Кубке мира уже большой, то Тамара готовилась к своему дебюту, причём незапланированному. Сезон она планировала начинать на Кубке IBU, но тренеры решили рискнуть и влить в сборную свежую кровь.



«За Тому не надо беспокоиться», – успокаивал болельщиков старший тренер женской сборной Виталий Норицын. Воронина в этом году и медали чемпионата России завоёвывала, и на летнем чемпионате мира выступала удачно, так что все шансы на бодры старт на высоком уровне были.



Можно ли было рассчитывать на медаль? Трудно сказать, ведь некоторые команды выставили сильные составы. Чемпионка мира в сингл-миксте норвежка Марте Рёйселанд готовилась бороться за пьедестал вместе с Кристиансеном. Хорошая пара была у Австрии – Хаузер и Эберхард. Могли блеснуть Эберг и Самуэльссон. Не стоило сбрасывать со счетов и немцев.

Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Россия зашла на 5 кругов в эстафете! LIVE Сборная России готова? Пришло время начинать большой биатлонный сезон! Все лучшие фото, видео и фишки дня — в нашей онлайн-трансляции.

Застрелилась

На первом же круге стало понятно, что дебютантке Ворониной непросто выдерживать темп лидеров: её комбинезон с розовыми вставками мелькал лишь во второй волне. А вперёд от всех умчались Жулия Симон, Лиза Тереза Хаузер, Ханна Эберг и Марте Рёйселанд. Приблизиться к лидерам можно было на стрельбе, но первый огневой рубеж на Кубке мира у россиянки тоже не очень задался: она использовала все три дополнительных патрона, но перезаряжалась медленно, и в итоге вышло так, что Тамара вышла с огневого рубежа 15-й, в 35 секундах от лидирующей Симон и в трёх секундах перед Эберг, которая успела даже штрафной круг пробежать.



На втором круге Воронина пропустила вперёд ещё несколько соперниц, но главная катастрофа случилась на «стойке». Россиянка использовала все дополнительные патроны, но при этом оставила незакрытыми четыре (!) мишени. В итоге отставание от лидеров выросло до двух с лишним минут, и когда Матвей Елисеев начинал свой этап, лучшие команды уже подбирались едва ли не к рубежу. На лидирующих позициях шли Украина за счёт безупречной стрельбы Меркушиной, Германия, Норвегия, а также Беларусь – Анна Сола пробежала отлично.

21-е место

Украинец Артём Тищенко лёжку провёл чисто, под стать своей подруге по команде, и лишь на «стойке» пятым выстрелом допустил промах, но быстро перезарядился и убежал. За счёт отличной работы на рубеже украинская пара после четвёртой стрельбы выигрывала у немцев почти 30 секунд. А все остальные отстали более чем на минуту – коварный шведский ветер подкосил не только Воронину. Штрафные круги пришлось бежать представителям шести сборных из топ-10.



Матвей Елисеев вряд ли мог рассчитывать на возвращение в группу лидеров. Нужно было попробовать не испортить гонку окончательно, но у Матвея и это не получилось. Первый рубеж он прошёл неплохо, а во втором попал в порыв, заработал штрафной круг, и к середине гонки отставание от лидирующей команды Украины выросло практически до трёх минут. Россия шла на 21-й месте, где-то рядом с командами Китая, Финляндии и Румынии. Да уж…

На круг не отстали

На второй женской «стойке» непредсказуемый ветер закрутил украинку Меркушину, настрелявшую на три штрафных круга и провалившуюся с уверенного первого места на шестой. А немка Пройс и шведка Эберг каким-то непостижимым образом справились с порывами и полетели передавать эстафету Лессеру и Самуэльссону, чтобы те в финальной дуэли поделили золото.



А что там россияне? В какой-то момент возникло опасение, что нашу пару могут обойти на круг. Но нет. Тамара Воронина, видимо, сбросила с себя груз ответственности и второй свой этап со стрелковой точки зрения провела безупречно. Отставание по-прежнему составляло больше двух минут, и единственное, на что могли претендовать россияне – место в топ-10. В итоге и до него не добрались. Елисеев из десяти выстрелов промахнулся лишь раз, но Россия осталась 12-й.

В сражении за золото немец Лессер в какой-то момент вырвался вперёд и мог бы стать первым, но «застрелился» на «стойке» – штрафной круг. Швед под овации родных трибун покинул стрельбище первым с приличным преимуществом. Немец, несмотря на штрафной круг, ниже второго места не опустился. Норвегия – третья. Дальше – Украина и Эстония.



Россия финишировала, когда призёры уже успели поздравить друг друга, снять лыжи и сфотографироваться вместе. Не отстали на круг – вот единственный повод для радости.