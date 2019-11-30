Российский биатлон жив! После провала наша команда остановилась в шаге от медали

Провал Юрловой на «стойке» не позволил добиться большего. А Логинов показал, что готов бороться за Кубок мира.

Первая гонка на Кубке мира у сборной России не получилась. Мягко говоря. Но биатлон хорош тем, что всё можно исправить уже через несколько часов. Поэтому провал в супермиксте нужно было быстро забыть и готовиться к успешному выступлению в смешанной эстафете.

Тренерский штаб бросил на дистанцию лучшие силы. В женской части – Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова. В мужской – Дмитрий Малышко и Александр Логинова. Соперники тоже были более чем серьёзные, но это вряд ли могло служить отговоркой в случае неудачи.

«Не надо беспокоиться». Россияне провалились в первой гонке нового сезона Не отстали от лидеров на целый круг – и то радует.

Юрлова дала надежду и тут же забрала её

На первом этапе за Россию бежала Екатерина Юрлова-Перхт. Не самая привычная роль для чемпионки мира. Обычно Юрлова как раз закрывает эстафету. Тем не менее, на первом круге Екатерина смотрелась уверенно и пришла на «лёжку» в группе лидеров. И блестяще отработала на рубеже! Быстрая и точная стрельба вывела Россию на первое место. Впервые российский триколор, хоть и промежуточно, но красовался на верхней строчке протокола.

Счастье было недолгим. Юрлова хорошо прошла и второй круг, однако завалила «стойку» и ушла на штрафной круг. Проблемы со «стойкой» были и в прошлом сезоне, хотя сама Екатерина уверяла, что эти проблемы сильно преувеличены. Понятно, что ветер в Эстерсунде непредсказуемый, но кто-то справляется, а кто-то нет. Юрлова не справилась и первая позиция превратилась в 15-ю и более минуты отставания.

Лидировала же итальянка Лиза Витоцци, за которой довольно неожиданно бежала Мари Эдер. С учётом того, что за Финляндию на втором этапе готовилась стартовать Кайса Мякяряйнен, финны могли долго красоваться впереди. Швеция после триумфа в супермиксте и здесь претендовала на медали. Линн Перссон передала эстафету третьей и показала лучший ход.

Российский биатлон и огорчил, и порадовал. И это только первый день сезона! Полный провал в сингл-миксте и шаг до медали в смешанной эстафете. Новый биатлонный сезон стартовал неоднозначно.

Миронова – спасибо, что без круга

Вытаскивать команду наверх предстояла Светлане Мироновой – лучшей биатлонистке России на данный момент. Светлана выиграла отборочные старты, подтянула стрельбу, а со скоростью у неё всегда был полный порядок. Миронова предсказуемо начала отыгрывать позиции на трассе, но на первой стрельбе допустила два промаха. Не провал, но и приблизиться не получилось. Наоборот, отставание выросло уже до полутора минут от всё той же сборной Италии, где Витоцци сменила Доротея Вирер. Мякяряйнен держалась второй.

На «стойке» Миронова начала очень бодро, закрыла три мишени, но потом зацелилась и промахнулась дважды. Был и третий промах. К счастью, удалось закрыть всё дополнительными патронами и избежать штрафного круга. Хоть что-то. Только вот отставание от безупречно отработавшей Вирер уже составляло более двух минут!

Российские биатлонисты возьмут медали уже на первом этапе. В этом нет сомнений Организаторы сделали всё для успеха сборной России на Кубке мира в Эстерсунде.

Малышко готов к сезону

Женщин сменили мужчины, так что теперь спасать страну предстояло Дмитрию Малышко и Александру Логинову. Начинал Малышко, как и Миронова, выигравший в одну калитку национальный отбор. Дмитрий после первой стрельбы поднял Россию с 12-й на 8-ю позицию. Жаль, что отрыв от лидера продолжал увеличиваться, хотя и не критично. Впереди по-прежнему были итальянцы. Лукас Хофер на 40 секунд опережал шведа Йеспера Нелина и почти на минуту немца Симона Шемппа.

На «стойке» соперники давали шансы приблизиться к себе, но и сам Малышко промазал два раза. Отставание составляло всё те же две с половиной минуты. Дима остался при своих и в принципе доказал, что неплохо готов к сезону. Это обнадёживает на будущее, однако прямо сейчас вытащить сборную наверх не получалось. А впереди доминировали итальянцы, на минуту опережающие всех остальных. Доминику Виндишу оставалось лишь не провалиться.

Возвращение великого Фуркада. Неужели француза снова никто не сможет одолеть? Мартен разобрался в прошлогоднем провале и готов вернуть себе Кубок мира. Никто его не остановит!

Логинов в порядке

Логинов принял эстафету на седьмом месте. До пьедестала было полторы минуты, так что о медальных шансах говорить не приходилось. Если только не случился бы какой-то форс-мажор. Лидер сборной России сразу принялся за дело и после первой стрельбы передвинул команду уже на пятое место. Точная и быстрая стрельба, и вот уже даже Германия осталась позади. До третьего места отставание сократилось до минуты и 10 секунд, но всё равно это было очень много.

Логинов прекрасно работал на «стойке» вплоть до последней мишени, которую смог закрыть лишь с третьей попытки. Швейцарец Финелло также закопался на рубеже, так что борьба за четвёртое место ожидалась жаркой. И Саша легко расправился с соперником, показав третье время на дистанции на своём этапе, уступив лишь Йоханнесу Бё и Мартену Фуркаду.

Действующий обладатель Кубка мира показал, что по-прежнему в полном порядке и едва не выиграл эстафету для Норвегии. Но Виндиш удержал преимущество и принёс Италии золото. Тройку призёров замкнули шведы, у которых это уже второй подиум за день. И это без Вольфганга Пихлера.