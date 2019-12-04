Кубок мира по биатлону. 1-й этап. Индивидуальная гонка. Россия, включайся! LIVE

В первой личной гонке сезона Россия добыла первую медаль. Уже пришло время для второй? Все фото, видео и фишки дня — в нашей трансляции.

ГОНКИ ДНЯ:

*** 18:15 мск. ОНЛАЙН мужской индивидуальной гонки читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь



Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

08:00. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. В среду, 4 декабря, Кубок мира продолжит набирать обороты. Нет, спортсмены никуда не переехали — все остались в Эстерсунде. И сегодня на старт выйдут мужчины — им предстоит пробежать мужскую индивидуальную гонку на 20 км.

Спринт показал, что наша команда уже с самого старта сезона готова бороться за медали и выигрывать их: бронза Матвея Елисеева — лучшее тому доказательство. Конечно, будет сражаться за высокие места и Александр Логинов, который в выходные стал четвёртым. Но, может быть, включится и ещё кто-то?