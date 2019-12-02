«ВАДА должно быть стыдно!» Российский биатлон теперь защищает даже Фуркад

«Доказательства на стол!» Лидеры мирового биатлона не понимают, за что хотят наказать сборную России. И только Самуэльссон – за.

Ровно через неделю состоится исполком ВАДА, где будет решаться судьба российского спорта. 9 декабря в Париже Россию могут отстранить от участия во всех международных соревнованиях на четыре года. Только вот реальных доказательств никто до сих пор не привёл. Обвинения в том, что база Московской антидопинговой лаборатории была взломана, остаются на уровне слов.

Это понимают и звёзды мирового спорта, которые хотят увидеть информацию в открытом доступе. Лидеры Кубка мира по биатлону высказались в поддержку России, прекрасно зная, что когда-то и сами могут столкнуться с подобной ситуацией.

Родченков шантажировал невинных спортсменов? Неоднозначное расследование НТВ Авторы фильма «Мутная ВАДА» уверены, что во всём виноваты Родченков и Америка. Даже базу данных московской лаборатории взломали из США.

Фуркад сменил риторику

Даже титулованный француз, который не раз критически высказывался в адрес сборной России и особенно Александра Логинова, сменил гнев на милость. В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Мартен выступил в защиту чистых российских спортсменов, которые могут лишиться возможности выходить на старт из-за ошибок других людей. Причём ошибок, которые пока никем не подтверждены.



«Моя главная мысль – у чистых атлетов при любом раскладе должна быть возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-то от чемпионата мира и Олимпиады только на основании паспорта».

«В России есть традиция – врать». Запад требует изоляции нашей страны от спорта Иностранные СМИ называют Россию «гангстерским государством», в котором не знают, что такое чистый спорт.

«Пусть предъявят доказательства»

Йоханнес Бё высказался ещё жёстче. Действующему обладателю «Большого хрустального глобуса» не нравится, что расследование в отношении российского спорта ведётся исключительно в кулуарах. Норвежец хочет, чтобы ВАДА предъявило наконец конкретные документы, доказывающие вину тех или иных спортсменов и функционеров.



«Если Россию отцепят, пусть предоставят доказательства, выложат на стол. Нельзя сказать, что целая страна отстранена на основании каких-то секретных материалов».

Теперь почти официально. Российский флаг удалят из спорта на четыре года! Избежать этого уже не получится. Только отсрочить на три месяца.

«Не могу представить биатлон без российского флага»

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе, судя по всему, переживает за российский спорт не меньше самих россиян. Мазе признался, что сильно расстроится, если ВАДА отстранит наших спортсменов на четыре года.



«Конечно, я расстроюсь. Честно, я думаю, это перебор. Само собой, люди, причастные к допинговым делам, должны быть изолированы. Но при чём здесь молодые атлеты? Считаю, ВАДА должно быть стыдно. Такое решение много чести агентству не сделает. Не могу представить биатлон без российского флага».

Губерниев: наш биатлон жив! И никакие враги не сломят нас!

Похожую позицию высказал и немецкий биатлонист Бенедикт Долль. И только швед Себастиан Самуэльссон продолжает полностью доверять ВАДА.



«ВАДА должно следовать рекомендации, а следовательно отстранить Россию. Может, отдельных спортсменов допустить, но в нейтральном статусе».



Тем не менее большинство биатлонистов адекватно оценивают сложившуюся ситуацию и просят самого простого у Всемирного антидопингового агентства – открытости. Все устали от политических игр, секретных материалов и тайных информаторов, которые меняют внешность, чтобы через день показаться с новой внешностью на ТВ. Вот только есть большие сомнения, что в ВАДА услышат эти призывы. Кажется, там уже всё давно решили…