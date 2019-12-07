Гараничева опять не поставили в эстафету. Тренер сборной России объяснил почему

Мужская сборная России хорошо начала нынешний биатлонный сезон на Кубке мира. Уже есть личная медаль Матвея Елисеева, стабильные результаты Александра Логинова. В индивидуальной гонке Гараничев и Бабиков тоже попали в топ-15, однако ни Евгений, ни Антон не попали в состав первой классической эстафеты в этом году. Вместо них тренерский штаб сделал выбор в пользу Дмитрия Малышко и Эдуарда Латыпова.

На первый взгляд, выбор не однозначный, потому что оба не смогли порадовать болельщиков приличными результатами в личных гонках. Тем не менее, старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров чётко и понятно объяснил, почему на данный момент Малышко с Латыповым подходят для эстафеты больше Гараничева и Бабикова.

В воде по колено. Российские биатлонисты в «болоте» проиграли французам Фуркад снова выиграл индивидуальную гонку. Четверо россиян попали в топ-15. Хорошо, но хочется большего.

— Сергей Иванович, как формировался состав на мужскую эстафету?

— По Елисееву и Логинову вопросов меньше всего. Для Матвея мы уже не в первый раз моделируем подготовку именно на первый этап эстафеты. Это началось ещё с прошедшего чемпионата мира. На летнем чемпионате страны он даже будучи не в очень хорошей форме, выиграл свой первый этап. Мы выстраиваем тактику, чтобы она уже чётко закрепилась в его голове.



— В какой форме сейчас Александр Логинов, ведь ему завтра предстоит финишировать?

— По нему, как вы понимаете, вопросов ещё меньше. Хоть и говорят, что он не может себя проявить на коротком финишном отрезке, мы больше рассчитываем на его дистанционную скорость.



— Почему на второй и третий этапы выбрали именно Латыпова и Малышко?

— Мы обратили внимание, что в эстафете будет примерно такая же погода, как и в спринте. То есть, уже не будет такой каши, которая была во время мужской индивидуальной гонки. Это позволит Латыпову и Малышко проявить свои скоростные качества. А чувствуют они себя неплохо, спада у них не предвидится. Как вы помните, Латыпов в прошлом сезоне в экстренной ситуации отлично пробежал эстафету в Хохфильцене. В Канаде он тоже здорово сработал на своём этапе. В Эдуарде у меня есть уверенность. Малышко пока не показал хорошей стрельбы, но ходом он готов неплохо. Дима стрелять умеет. А в эстафетах он удивительным образом умеет собираться.



— Антона Бабикова вообще не рассматривали с учётом его хорошей индивидуальной гонки?

— Нет. Вы же видите, что ходом у него слишком большой проигрыш. Это невозможно компенсировать даже самой качественной стрельбой.

«Я не чувствую, что это дно». Зачем биатлонист Бабиков так себя критикует? Антон признал свой лыжный ход отвратительным. Но при этом показал лучший результат за два года.

— У Евгения Гараничева с эстафетами своя история. В какой-то степени из-за этого не поставили его?

— Даже не из-за этого. Мы заявили его запасным, поэтому тренировку он проводит в том же режиме, что и основной состав на эстафету. Я сказал ему работать и быть наготове. То, что он здорово проявил себя в индивидуальной гонке, частично случилось благодаря погоде. У него темповой стиль бега, небольшой вес. Он как бы стелется над лыжнёй за счёт частоты движений. Не закапывается в отличие от Елисеева, Малышко и Поршнева. У них всех вес за 80 кг, им по такой погоде было очень сложно в индивидуальной гонке.

— То есть, Гараничев психологически готов бегать эстафеты?

— Мы рассчитываем, что Женя будет неплохо выглядеть в Хохфильцене и будем рассматривать его на эстафету уже там. Он в Канаде неплохо бежал эстафету, хотя и выбор состава там был невелик (улыбается). Крест на нём, конечно же, мы не ставим в плане эстафет.



— С учётом хорошей формы Елисеева, не думали поставить его на второй или третий этапы, где можно реально что-то отыграть?

— Было такое рассуждение. Другое дело, что из этой четвёрки было сложно кого-то другого определить на первый этап. Если брать Гараничева пятым, то и из пятёрки. Я ещё раз говорю, что Матвея мы специально наигрывали на первый этап, потому что от него строится вся дальнейшая эстафета. Возможно, после Хохфильцена что-то поменяем. Но в целом в эстафетах мы уже наигрываем состав на чемпионат мира в Антхольце.

Российский биатлон жив! После провала наша команда остановилась в шаге от медали Провал Юрловой на «стойке» не позволил добиться большего. А Логинов показал, что готов бороться за Кубок мира.

— Правда ли, что на второй этап в Хохфильцене поедет тот же самый состав?

— Да, ротации не будет. Мы с руководством сразу договорились, что не должны лишить спортсменов возможности отобраться по тем критериям, которые были озвучены. Немного не сложилось здесь у Никиты Поршнева, он очень сильно переживает. С другой стороны, на контрольных стартах в Идре он и Латыпов были сильнейшими в команде. Поэтому они, конечно, рады за великолепные результаты Елисеева, но и понимают, что совсем недавно вообще обгоняли его! Я им сказал, чтобы не расстраивались, а, наоборот, брали на вооружение. Я уверен, что они могут тоже показывать высокие результаты.



— Какие по Антону Бабикову дальнейшие планы?

— Будем согласовывать с руководством, потому что на Кубок IBU у нас тоже уже много спортсменов. Сейчас это всё будет решаться. С Антоном был предварительный разговор ещё в России, что ему надо отбираться в команду на контрольных стартах вместе со всеми. У нас были освобождены только два человека – Гараничев и Логинов. К сожалению, он не отобрался даже на соревнования уровня Кубка IBU. То, что он не останется на Кубке мира, было решено заранее. Мы повезли сюда шесть спортсменов, которые отобрались по критериям.



— Как победитель Кубка IBU у него нет привилегий, чтобы вернуться хотя бы на Кубок IBU, а не Кубок России?

— Нет, у нас нет таких правил и таких привилегий. Всё решается по текущим результатам.



— А на третий этап в Анси возможна ротация?

— Неизвестно, поедем ли мы все во Францию или нет. Дело в том, что там совсем нет снега. У нас будет встреча на следующей неделе на этапе Кубка мира в Хохфильцене, будет рассматриваться вопрос относительно того, будут ли в Анси соревнования или нет. Возможно, мы останемся в Хохфильцене и проведём там два этапа подряд. Информация реальная, потому что снега действительно там нет. И не предвидится. А это уже рядом с Риднау, так что там уже возможна какая-то ротация состава.