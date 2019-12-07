Биатлон. Кубок мира. 1-й этап. Мужская эстафета. Повторим ЧМ-2019? LIVE
Сегодня в Швеции состоится мужская эстафета, первая в новом сезоне. Все фото, видео и фишки дня – в нашей онлайн-трансляции.
ГОНКИ ДНЯ:
*** 19:30 мск. ОНЛАЙН мужской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь
Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины
ОНЛАЙН ДНЯ
07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. Сегодня, 7 декабря, на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится первая в сезоне эстафета. Борьбу поведут мужские команды. Напомним, что на предыдущей эстафете в Эстерсунде, которая состоялась в марте в рамках чемпионата мира, сборная России в составе Матвея Елисеева, Дмитрия Малышко, Никиты Поршнева и Александра Логинова заняла третье место. Наши парни наверняка будут бороться и сегодня. Не пропустите классную гонку, которая начнётся в 19:30 мск!
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