Биатлон. Кубок мира. 1-й этап. Мужская эстафета. Повторим ЧМ-2019? LIVE

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*** 19:30 мск. ОНЛАЙН мужской эстафеты читайте ПО ССЫЛКЕ ***



Расписание Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Полный календарь



Общий зачёт Кубка мира по биатлону сезона 2019-20. Мужчины, женщины

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники биатлона и болельщики сборной России. Сегодня, 7 декабря, на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде состоится первая в сезоне эстафета. Борьбу поведут мужские команды. Напомним, что на предыдущей эстафете в Эстерсунде, которая состоялась в марте в рамках чемпионата мира, сборная России в составе Матвея Елисеева, Дмитрия Малышко, Никиты Поршнева и Александра Логинова заняла третье место. Наши парни наверняка будут бороться и сегодня. Не пропустите классную гонку, которая начнётся в 19:30 мск!