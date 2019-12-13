Горькая медаль. Как у России отняли эффектный дубль в биатлоне

Александр Логинов впервые в сезоне попал на пьедестал в Кубке мира. Всё могло быть гораздо лучше, если бы не француз Детьё.

Перед мужским спринтом на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене у российских болельщиков было приподнятое настроение. Ещё бы! Ведь женская гонка принесла нашей команде первую медаль в сезоне.

Поддержать почин Светланы Мироновой старались Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Дмитрий Малышко.

Логинов метит в призы

Среди первых 20 стартующих было сразу три россиянина. Латыпов и Гараничев начали гонку не слишком быстро, но и не провально. Отставание в скорости не позволяло им промахиваться, но оба не закрыли по одной мишени, чем значительно осложнили себе задачу. Логинов с первых метров дистанции начал подтверждать статус лидера сборной. Чистая работа на «лёжке» обеспечила Александру вторую позицию, в 17 секундах позади от Йоханнеса Бё. Вскоре соседство норвежца и россиянина на вершине протокола разбил француз Эмильен Жаклен, очень резво пробежавший первый круг.

Во второй группе отлично стартовал наш Матвей Елисеев. После первого рубежа бронзовый призёр спринта в Эстерсунде уступал только братьям Бё и Жаклену. Тем временем Бё-младший дал соперникам шанс, заработав один штрафной круг. Логинов был точен, но уже при выходе с рубежа уступал норвежцу, а на финишном круге проиграл ему ещё 11 секунд.

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Французы против россиян

Вклинился в борьбу за медали и Елисеев. На втором круге Матвей начал терять в скорости, но блестяще справился со «стойкой» и после второго рубежа показывал одинаковое время с Логиновым. Тарьей Бё, «висевший» на втором круге на плечах брата, ошибся дважды на второй стрельбе. Норвежец по ходу заключительного круга значительно сократил отставание от Логинова и настиг Елисеева, но последние метры дались Тарьею очень тяжело, и он остался позади обоих россиян.

Среди тех, кто мог лишить Россию двойного присутствия на пьедестале, выделялся лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад, неожиданно заявившийся в третью группу. Немного завозившись на «лёжке», Мартен после первого рубежа проигрывал Йоханнесу 10 секунд. Ещё мощнее стартовал его соотечественник Симон Детьё, бросивший вызов не только Логинову с Елисеевым, но и Бё-младшему. В этой же группе здорово стартовал Дмитрий Малышко, входивший в десятку после первого рубежа.

Биатлон. Кубок мира. 2-й этап. Логинов — с бронзой, у Елисеева — «дерево». LIVE Этап Кубка мира в Хохфильцене начнётся с двух спринтерских гонок. Все фото, видео и фишки дня — в нашей онлайн-трансляции.

Вместо дубля бронза

Мартен шёл по дистанции медленнее Бё и мог рассчитывать на победу только с чистой стрельбой. Вместо этого Фуркад промахнулся дважды и разрушил свои медальные амбиции. Йоханнес, предчувствуя победу, показывал в камеру «сердечко», а вот наши парни в безопасности себя ощущать не могли. Детьё допустил одну ошибку и отправился на заключительный круг, уступая Саше и Матвею по 7 секунд. Пока телевизионщики вели француза, сумасшедшую скорость на последнем круге развил Лукас Хофер. Итальянец отыграл у Елисеева 15 секунд, и лишь 0,2 секунды отделили его от промежуточного пьедестала. Промежуточного, потому что на трассе оставался Детьё. Симон додержал темп до финиша и уступил только Йоханнесу Бё.

К сожалению, мечтам о российском медальном дубле не суждено было сбыться, но первая в сезоне награда Логинова и четвёртое место Елисеева однозначно позволяют занести мужской спринт в актив сборной России. Тем более в преддверии гонки преследования, где помимо Логинова и Елисеева выступят Малышко, Поршнев и Гараничев.

Кто знает, возможно, российский дубль, которого нас сегодня лишил француз, случится уже завтра.