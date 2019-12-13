«Есть желание видеть родных чаще». Логинов посвятил успех своей жене из Украины

Серебряный призёр общего зачёта Кубка мира Александр Логинов подходил к этому сезоне в статусе одного из главных фаворитов. Однако травмы внесли коррективы в подготовку, и пока россиянин находится не в оптимальной форме. Тем ценнее его выступление в спринте Хохфильцена, где Александр занял третье место.

А ещё у Логинова в межсезонье произошли важные события в жизни – свадьба с украинской биатлонисткой Марией Кручовой и рождение ребёнка. Свадьбу молодые провели в Тернополе.

Две медали за день! Российский биатлон, ты ли это? Светлана Миронова и Александр Логинов порадовали болельщиков бронзовыми наградами в спринтах. Неужели сборная России разбегается?

— Александр, вы взяли небольшой реванш у Матвея Елисеева сегодня. В спринте в Эстерсунде он был третьим, а вы – четвёртым.

— Я бы не сказал, что это реванш. Скорее это общая стабильность. Матвей молодец, он показывает высокие результаты в каждой гонке.



— Раньше главные надежды в сборной России все связывали с вами…

— Почему только со мной? Тому же Матвею или Диме Малышко чего-то не хватало в стрельбе. Хотя они могли рассчитывать на хорошие результаты в каждой гонке.



— По сравнению с Эстерсундом форма стала лучше?

— Я ищу положительные моменты в сегодняшней гонке. Конечно, хотелось бы выйти на те кондиции, при которых я мог бы показывать более высокие скорости. Я не говорю про то, чтобы прыгнуть выше головы, но хотя бы выйти на оптимальные кондиции.

«По Логинову могут быть вопросы». В российском биатлоне с тревогой ждут санкций Но бросать своих биатлонистов в сборной России не собираются даже в случае отстранения.

— Вы не раз говорили, что вас по-прежнему беспокоят травмы. Есть ли сроки по восстановлению?

— Конечно, было бы здорово полежать на диване и спокойно восстановиться (улыбается). Тогда это всё быстрее бы заживало. Но выхода у меня нет, приходится форсировать и продолжать тренироваться. А полностью отдыхать буду уже весной.

— Эти травмы плеча и локтя ограничивают в тренировках?

— Когда всё только начиналось, я примерно 15 дней катался с одной палкой. До этого был момент, когда я не мог делать силовую работу из-за спины.

— Кому посвящаете эту медаль?

— Жене и ребёнку однозначно. Это всё для них. У меня есть мотивация выступать всегда, но с появлением семьи есть желание также видеть родных почаще.



— Как сейчас чувствует себя ваша жена Мария?

— Всё хорошо. Где-то сама воспитывает ребёнка, родители помогают. Она молодец, со всем справляется.

«Это уже перебор». Логинов раздосадован результатом эстафеты Лидер сборной России по биатлону трижды остановился в шаге от медалей на этапе в Эстерсунде.

— Она ещё в Тернополь не ездила домой?

— Нет, пока не получилось.



— А у вас какие впечатления от Украины в целом и Тернополя в частности, где вы играли свадьбу?

— Мне там очень понравилось, если честно. Планирует ли Мария возвращаться в биатлон? Я пока не знаю, даже не хочу об этом пока говорить. Пока не задумывался, смогут ли они со мной ездить на этапы. Просто хочется их поскорее увидеть. Думаю, что это случится после окончания этапа во Франции.



— Если предложат бежать «Рождественскую гонку», согласитесь?

— Насколько я знаю, там составы уже сформированы. Я точно поеду домой (улыбается).