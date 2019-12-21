«Так тяжело мне давно не было». Что случилось со сборной России в дождливой Франции?

После хорошего этапа Кубка мира в Эстерсунде и отличного этапа в Хохфильцене от сборной России ждали продолжения успешной серии и во Франции. Однако по целому ряду причин российские биатлонисты пока не смогли попасть на пьедестал в Ле Гран Борнане. Здесь и ошибки в подготовке лыж, и общее физическое состояние, далёкое от оптимального, и ужасная погода во Франции.

Положительным моментом женской гонки преследования стало выступление Ларисы Куклиной, которая переместилась с 28-го места на 14-е и официально обеспечила себе не только участие в масс-старте, но и право выступить на январских этапах Кубка мира без дополнительных отборов. Российская биатлонистка была довольна результатом, но и не скрывала, чего ей это стоило.

На медали не настреляла. Мироновой снова не хватило точности Светлана стартовала совсем рядом с тройкой, но опустилась на 20-е место. С шестью промахами в пасьюте за медали не побороться.

— Лариса, вам удалось отработать все четыре рубежа на ноль. Довольны сегодняшней гонкой?

— Бежалось очень тяжело. Я не знаю, в чём именно проблема, но второй день подряд очень сложно.



— Вы как раз говорили, что наоборот хорошо переносите старты, идущие подряд.

— Всегда так и было. Ладно, думаю, вчерашний спринт дался непросто. Была уверена, что в гонке преследования будет намного легче. Не знаю, в чём дело, надо обсудить это с тренером. Так тяжело мне давно не было. Могу быть довольна стрельбой. По ходу сезона где-то недорабатывала в этом компоненте.

— Насколько важно было забежать сегодня в топ-15, чтобы окончательно избавить себя от отборов на январские этапы?

— Конечно, очень важно, что смогла выполнить критерии отбора и прошла на январские этапы исключительно по своим результатам.



— Были мысли после четвёртого рубежа, что надо обязательно остаться в пятнашке?

— Вот как раз не думала об этом в тот момент! Вы бы не сказали, я бы и не подумала (смеётся).



— Завтра ещё и масс-старт.



— Да, надо где-то брать силы. Знать бы, где (улыбается). Если бы они где-нибудь лежали на дороге, я была бы рада (смеётся). Это будет мой первый масс-старт в карьере, но от этого нисколько не страшно. Наоборот, радостно, что наконец-то пробегу в компании 30 лучших.

— Сегодня погода явно лучше, чем вчера. Как восстанавливались после спринта?

— Слава богу, сегодня была нормальная погода. Вчера был ужас, это не описать словами. Я вот эту кофту просто выжимала в вакс-кабине, с неё всё лилось. Приехала домой, повесила на вешалку и при этом с неё продолжало течь. Всё было насквозь сырое, меня жутко трясло от холода.

— Бегали когда-нибудь в таких условиях?

— По дождю, конечно, бегали, но чтобы в такой ливень – нет. Изнутри всё было сырое. Разве что летом только бегали под таким ливнем. Вещи успели высохнуть, быстро их постирали, куда они денутся (улыбается).



— По ребёнку сильно соскучились?

— Очень, прямо уже не могу. Ребёнок сильно ждёт, дочка сама считает дни, говорит, что не будет спать, пока меня не дождётся, когда прилетим.



— Какой план подготовки после этого этапа Кубка мира?

— В понедельник отправляемся домой, а потом 28-го декабря улетаем на сбор с семьёй и всей командой. Для меня очень важно, чтобы была возможность отметить новый год всей семьёй. А потом любимый Оберхоф. Ну, наверное, любимый (смеётся). Главное, чтобы там получилась стрельба.