На медали не настреляла. Мироновой снова не хватило точности

Светлана стартовала совсем рядом с тройкой, но опустилась на 20-е место. С шестью промахами в пасьюте за медали не побороться.

Светлана, поднажми!

Во Франции продолжается тяжёлый третий этап Кубка мира по биатлону. Спортсменов испытывает на прочность погода и, следовательно, тяжёлая трасса, которая накануне едва сохранилась после сильного ливня. Увы, сборной России не удаётся полностью приспособиться к непростым условиям в Анси: в мужском пасьюте наши биатлонисты проигрывали ногами много – сказывалось и состояние спортсменов, и лыжи, подготовленные явно не идеально.

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Хотелось верить, что женщинам повезёт чуть больше, чем мужчинам – и с погодой, и с лыжами. Тем более, что и реальные шансы на медаль были. Светлана Миронова стартовала в 23 секундах от выигравшей спринт Тириль Экхофф – на четвёртом месте. Не критичными были и отставания Екатерины Юрловой-Перхт (1.15) и Ларисы Куклиной (1:32).

Минус минута

На первом круге Светлана Миронова зацепилась за Маркету Давидову, и чешско-российская пара совместными усилиями пыталась выдержать темп Тириль Экхофф, но за круг проиграла восемь секунд. На стрельбище норвежка и француженка Бреза допустили по одной ошибке и дали шанс себя обойти, но все преследовательницы, включая Миронову, стреляли не лучше. Светлана обрекла себя на два штрафных круга и вышла с них 11-й – уже в минуте от лидирующей Тириль.

Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина на первом огневом рубеже отработали отлично и продвинулись в топ-20. Но если Екатерина не сильно уступала лидерам в скорости, то Куклина теряла секунду за секундой. И даже чистая стрельба на второй «лёжке» не позволила Ларисе включиться в борьбу за высокие места. Екатерина же, закрыв ещё пять мишеней, ворвалась в десятку. Однако отставания были уже большими – нужно было ждать ошибок от конкуренток.

Россиянки – в топ-20

Тириль Экхофф здорово отработала на второй «лёжке», а на первой «стойке» допустила всего один промах. Учитывая, что Бреза побежала сразу на два штрафных круга, преимущество норвежки над ближайшей соперницей выросло с 20 секунд до 45. При этом Бреза со штрафных кругов вышла уже третьей – прямо за спиной норвежки Тандервольд. Впрочем, эта пара вряд ли могла чувствовать себя спокойно – позади в 15 секундах шла целая группа биатлонисток, не терявших надежды на медали. Мчала в этой группе и Юрлова-Перхт, сделавшая уже третий «ноль» кряду.

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Тириль в одиночестве пришла на четвёртый рубеж и в одиночестве ушла – пять точных выстрелов даже не дали соперницам помечтать о победе. Судьба серебра тоже была решена: Бреза допустила ещё один промах, а Тандервольд стреляла точно. Француженке оставалось бороться только за бронзу, но в этой схватке фаворитами были другие: Лена Хекки из Швейцарии и итальянка Доротея Вирер, прорвавшаяся на четвёртое место с 22-го. Юрлова-Перхт, увы, подустала и на стрельбище допустила сразу две ошибки, и её обошла Куклина, закрывшая в гонке все 20 мишеней.



В итоге норвежка Экхофф уверенно выиграла, Тандервольд стала второй и вышла на первое место в общем зачёте Кубка мира. А швейцарка Хекки, не подпустившая к себе Вирер, впервые в карьере выиграла медаль на турнире столь высокого уровня. Куклина с «нулём» стала 14-й, Юрлова-Перхт с двумя промахами – 16-я. А Миронова, допустив аж шесть ошибок, стала 20-й.